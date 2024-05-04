ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны
Артем забил 20-й мяч в текущем сезоне Ла Лиги
4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Игра началось достаточно быстро и результативно. Счет на 3-й минуте открыл Андреас Кристенсен.
А уже на 4-й украинский форвард жиронцев Артем Довбик сравнял счет, забив свой 20-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании.
В кадр попали эмоции украинца после быстрого забитого мяча в ворота «Барсы».
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны
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