Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны
Испания
04 мая 2024, 19:59 | Обновлено 04 мая 2024, 20:02
773
0

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны

Артем забил 20-й мяч в текущем сезоне Ла Лиги

04 мая 2024, 19:59 | Обновлено 04 мая 2024, 20:02
773
0
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Игра началось достаточно быстро и результативно. Счет на 3-й минуте открыл Андреас Кристенсен.

А уже на 4-й украинский форвард жиронцев Артем Довбик сравнял счет, забив свой 20-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании.

В кадр попали эмоции украинца после быстрого забитого мяча в ворота «Барсы».

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны

foto-litso-i-emotsii-dovbika-posle-bystrogo-gola-v-vorota-barselony
foto-litso-i-emotsii-dovbika-posle-bystrogo-gola-v-vorota-barselony-foto-1
foto-litso-i-emotsii-dovbika-posle-bystrogo-gola-v-vorota-barselony-foto-2
foto-litso-i-emotsii-dovbika-posle-bystrogo-gola-v-vorota-barselony-foto-3
foto-litso-i-emotsii-dovbika-posle-bystrogo-gola-v-vorota-barselony-foto-4
По теме:
Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
Довбик оформил 20-й гол в сезоне Ла Лиги. Украинец забил Барселоне
фото фотогалерея Артем Довбик эмоции Жирона Барселона Жирона - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 04 мая 2024, 09:00 7
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины

Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион

«Все готовы воевать». Стаховский прокомментировал закон о мобилизации
Война | 04 мая 2024, 15:42 21
«Все готовы воевать». Стаховский прокомментировал закон о мобилизации
«Все готовы воевать». Стаховский прокомментировал закон о мобилизации

Бывший теннисист считает, что уровень нравственного качества определенных структур должен измениться

ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
Хоккей | 03.05.2024, 21:47
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
Супергол Диаса, мяч Беллингема. Реал одолел Кадис, когда будет чемпионство?
Футбол | 04.05.2024, 19:13
Супергол Диаса, мяч Беллингема. Реал одолел Кадис, когда будет чемпионство?
Супергол Диаса, мяч Беллингема. Реал одолел Кадис, когда будет чемпионство?
Шахтер интересуется полузащитником Днепра-1
Футбол | 03.05.2024, 19:52
Шахтер интересуется полузащитником Днепра-1
Шахтер интересуется полузащитником Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
04.05.2024, 00:35
Хоккей
Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
03.05.2024, 00:06 11
Футбол
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
03.05.2024, 01:59
Футбол
Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ
Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ
02.05.2024, 21:45
Футбол
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
03.05.2024, 18:04 1
Футбол
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
03.05.2024, 15:09 3
Футбол
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
03.05.2024, 17:27 8
Футбол
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
03.05.2024, 07:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем