4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Игра началось достаточно быстро и результативно. Счет на 3-й минуте открыл Андреас Кристенсен.

А уже на 4-й украинский форвард жиронцев Артем Довбик сравнял счет, забив свой 20-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании.

В кадр попали эмоции украинца после быстрого забитого мяча в ворота «Барсы».

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны