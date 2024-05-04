4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил

Уже на 5-й минуте счет стал 1:1!

На 3-й забил Андреас Кристенсен, а затем сразу же за хозяев гол оформил украинский форвард Артем Довбик! Для украинца это 20-й гол в текущем сезоне Ла Лиги.