Испания04 мая 2024, 19:43 | Обновлено 04 мая 2024, 19:46
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ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
Счет на 3-й минуте открыл Андреас Кристенсен, Артем сразу же ответил
04 мая 2024, 19:43 | Обновлено 04 мая 2024, 19:46
3009
2
4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
Уже на 5-й минуте счет стал 1:1!
На 3-й забил Андреас Кристенсен, а затем сразу же за хозяев гол оформил украинский форвард Артем Довбик! Для украинца это 20-й гол в текущем сезоне Ла Лиги.
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Комментарии 2
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Шалений початок. Шалений кончений телеграм
Переріс Довбик рівень Жирони, гадаю влітку перейде в новий клуб, і сподіваюся, цей новий клуб — не Атлетико.
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