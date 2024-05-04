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Испания
04 мая 2024, 19:43 | Обновлено 04 мая 2024, 19:46
3009
2

ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил

Счет на 3-й минуте открыл Андреас Кристенсен, Артем сразу же ответил

04 мая 2024, 19:43 | Обновлено 04 мая 2024, 19:46
3009
2
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».

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Поединок проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил

Уже на 5-й минуте счет стал 1:1!

На 3-й забил Андреас Кристенсен, а затем сразу же за хозяев гол оформил украинский форвард Артем Довбик! Для украинца это 20-й гол в текущем сезоне Ла Лиги.

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Андреас Кристенсен Артем Довбик Жирона Барселона Жирона - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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micha(ZAKARPATTJA)
Шалений початок. Шалений кончений телеграм
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AleksDnipro
Переріс Довбик рівень Жирони, гадаю влітку перейде в новий клуб, і сподіваюся, цей новий клуб — не Атлетико.
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0
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