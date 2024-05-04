ВИДЕО. Челси опубликовал нарезку действий Мудрика на тренировках
«Следом за Мишей по тренировочной базе!»
Пресс-служба лондонского «Челси» опубликовала нарезку действий 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика на тренировках.
«Следом за Мишей по нашей тренировочной базе!», – подписана публикация.
В текущем сезоне на счету Мудрика 38 матчей во всех турнирах в футболке «пенсионеров», в которых он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера «Манчестер Сити» – Джека Грилиша.
ВИДЕО. Челси опубликовал нарезку действий Мудрика на тренировках
📺 Following Misha around our training base... 📍@trivago pic.twitter.com/YuGuYaWHaO— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 4, 2024
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