Пресс-служба лондонского «Челси» опубликовала нарезку действий 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика на тренировках.

«Следом за Мишей по нашей тренировочной базе!», – подписана публикация.

В текущем сезоне на счету Мудрика 38 матчей во всех турнирах в футболке «пенсионеров», в которых он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера «Манчестер Сити» – Джека Грилиша.

ВИДЕО. Челси опубликовал нарезку действий Мудрика на тренировках

📺 Following Misha around our training base... 📍@trivago pic.twitter.com/YuGuYaWHaO