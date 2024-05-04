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  4. ВИДЕО. Челси опубликовал нарезку действий Мудрика на тренировках
Англия
04 мая 2024, 18:31 |
1337
7

ВИДЕО. Челси опубликовал нарезку действий Мудрика на тренировках

«Следом за Мишей по тренировочной базе!»

04 мая 2024, 18:31 |
1337
7
ВИДЕО. Челси опубликовал нарезку действий Мудрика на тренировках
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Пресс-служба лондонского «Челси» опубликовала нарезку действий 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика на тренировках.

«Следом за Мишей по нашей тренировочной базе!», – подписана публикация.

В текущем сезоне на счету Мудрика 38 матчей во всех турнирах в футболке «пенсионеров», в которых он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера «Манчестер Сити» – Джека Грилиша.

ВИДЕО. Челси опубликовал нарезку действий Мудрика на тренировках

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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avk2307
Хотят продать или зачем?
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+4
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McLay
Данііл!!! Агарков  (Данило Огарко  людською мовою) Більше немає чого нарізати?   А з новою зачіскою Мішко вже більше став схожий на спорсмена.
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0
Chort
Я ЛЮБЛЮ СМАКАТЬ ЕГО УДАР КОГДА ОН БИЛ ПА ВАРОТАМ А МЯЧ ПАПАЛ В АУТ ЭТА ТОП УРАВЕНЬ БУДАЩЕГО АБЛАДАТЕЛЯ ЗАЛАТОГО МЯЧА
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0
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Alehandro
А як по порожнім воротам пробиває.. мм... одразу видно захмарний рівень майстерності
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0
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