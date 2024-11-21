Алексей ХОБЛЕНКО: «Трудно играть, когда против тебя играют судьи»
Игрок недоволен действиями арбитров УПЛ
Игрок одесского клуба «Черноморец» Алексей Хобленко высказался по поводу судейства в Украинской Премьер-лиге.
– Специфика игры защитников против тебя – не всегда чисто играют, и есть подтверждение этому. Мы не обсуждаем судейство, но как ты привык к этому, что против тебя разные средства идут? И футболочку где попросят во время матча, и где там не заметят, что там твоя нога?
– Я бы хотел поговорить о судействе. У нас в этом сезоне ни одного пенальти. Над нами немного, можно так сказать, издеваются даже, на выезде если играем. И это так бьет немного по команде.
Главный тренер нас настраивает, чтобы мы не общались с судьями, потому что с этим ничего не поделаешь. Выходим, играем.
– Ну, и не только в гостях – и дома бывают такие ситуации.
– В первую очередь, тяжело играть, когда против тебя играют судьи. Ну, я думаю, что может что-то изменится.
– По крайней мере, были случаи – и против Янакова нарушения, и против тебя в матче с «Полесьем», и против тебя в матче с «Ворсклой» при счете 0:0.
– Практически в каждом домашнем матче есть основания ставить пенальти. Даже ВАР не пересматривается. Можно хотя бы ВАР пересмотреть чуть-чуть – хотя бы один раз.
– Это позиция Алексея Хобленко, с которой я согласен. Но ведь мы здесь играем в футбол.
– Ну, можно хотя бы VAR просмотреть, хотя бы один раз.
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