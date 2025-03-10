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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
13.03.2025 22:00 - : -
Реал Сосьедад
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Лига Европы
10 марта 2025, 22:08 | Обновлено 10 марта 2025, 22:09
62
0

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 13 марта в 22:00 по Киеву

10 марта 2025, 22:08 | Обновлено 10 марта 2025, 22:09
62
0
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первый матч команд закончился со счетом 1:1.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» стал единственным клубом, который в основном этапе Лиги Европы не проиграл ни одного матча. Команда начала турнир с трех ничьих. Но затем английский клуб выиграл 5 матчей подряд и в турнирной таблице занял третье место. Это позволило «Манчестер Юнайтед» сразу выйти в 1/8 финала. В АПЛ команда Рубена Аморима идет на 14 месте. 9 марта «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл с «Арсеналом» вничью 1:1.

Реал Сосьедад

В основном этапе Лиги Европы «Реал Сосьедад» набрал 13 очков (4 победы, 1 ничья, 3 поражения) и занял в турнирной таблице 13 место. В ходе турнира команда встречалась с киевским «Динамо» и одержала победу со счетом 3:0. В 1/16 финала соперником «Реал Сосьедад» стал датский клуб «Мидтьюлланн». Представитель Ла Лиги выиграл в гостях 2:1, а в домашнем матче одержал более уверенную победу – 5:2. В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» идет на 11 месте. В предыдущем туре команда встречалась с «Севильей» и потерпела поражение со счетом 0:1.

Личные встречи

В последних семи матчах «Манчестер Юнайтед» одержал три победы. Один матч выиграл «Реал Сосьедад». Еще три поединка завершились вничью.

«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Реал Сосьедад» забивает в среднем по 1,91 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» составляет 1,89 гола за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Линделеф, де Лигт, Эриксен, Гарначо, Диогу Далот, Каземиро, Бруну Фернандеш, Мазрауи, Зиркзе.
  • «Реал Сосьедад»: Ремиро, Лопес, Элюстондо, Субельдиа, Арамбуру, Субименди, Барренечеа, Марин, Мартин, Гомес, Оскарсон.

Прогноз

Ничья в первом матче заставит соперников искать счастья у чужих ворот. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,15.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
13 марта 2025 -
22:00
Реал Сосьедад
Забьют обе команды 2,15 Сделать ставку
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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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