Рэшфорд в этом сезоне отдал больше ассистов за Астон Виллу, чем за МЮ

Нападающий «Астон Виллы» Маркус Рэшфорд во встрече против «Брюгге» отдал свой четвертый ассист в составе нового клуба. За «Манчестер Юнайтед» англичанин в нынешнем сезоне сделал три результативные передачи.

12 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Астон Вилла» и «Брюгге». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В этом сезоне Маркус сыграл 9 матчей за «Астон Виллу» и 24 – за «МЮ».

По сумме двух поединков (6:1) команда Унаи Эмери вышла в 1/4 финала ЛЧ, где встретится с «ПСЖ».

Marcus Rashford assists this season:



4 — In 9 matches for Aston Villa

3 — In 24 matches for Man United