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  4. Рэшфорд в этом сезоне отдал больше ассистов за Астон Виллу, чем за МЮ
Лига чемпионов
13 марта 2025, 21:37 |
371
0

Рэшфорд в этом сезоне отдал больше ассистов за Астон Виллу, чем за МЮ

Маркус отметился результативной передачей в игре против «Брюгге»

13 марта 2025, 21:37 |
371
0
Рэшфорд в этом сезоне отдал больше ассистов за Астон Виллу, чем за МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Астон Виллы» Маркус Рэшфорд во встрече против «Брюгге» отдал свой четвертый ассист в составе нового клуба. За «Манчестер Юнайтед» англичанин в нынешнем сезоне сделал три результативные передачи.

12 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Астон Вилла» и «Брюгге». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В этом сезоне Маркус сыграл 9 матчей за «Астон Виллу» и 24 – за «МЮ».

По сумме двух поединков (6:1) команда Унаи Эмери вышла в 1/4 финала ЛЧ, где встретится с «ПСЖ».

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Астон Вилла Брюгге статистика Лига чемпионов Астон Вилла - Брюгге Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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