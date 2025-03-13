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  4. Защитник сборной Украины прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Лига наций
13 марта 2025, 14:04 | Обновлено 13 марта 2025, 14:05
1107
5

Защитник сборной Украины прокомментировал допинг-скандал Мудрика

Максим Таловеров считает, что сборной будет не хватать Михаила

13 марта 2025, 14:04 | Обновлено 13 марта 2025, 14:05
1107
5
Защитник сборной Украины прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Защитник английского «Плимута» и национальной сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«С Мишей всегда на связи, поддерживаю его. Согласен, что его будет очень не хватать нам. Будем надеяться, что мы его увидим на поле как можно скорее. Мудрик для меня близкий друг, очень нелегкая ситуация для всех».

В марте сборная Украины сыграет 2 поединка. Проведение игры Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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Дмитрий Вус Источник: ВЗбирна
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Комментарии 5
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StrikeX
Щось воно якось вже дуже затягнулося...
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+2
apepa
... А сборной по легкой атлетике тем более..
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+2
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ
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0
Burevestnik
ветеринарний лікар і донори-корови (а можливо і їхні партнери бики)  чекають на повернення гравця до збірної...
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0
serhiy
Може і взагалі його там не буде, бо назвизділо .що в збірній його коровами накололи ! 
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0
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Теннис
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