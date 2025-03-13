Защитник сборной Украины прокомментировал допинг-скандал Мудрика

Защитник английского «Плимута» и национальной сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«С Мишей всегда на связи, поддерживаю его. Согласен, что его будет очень не хватать нам. Будем надеяться, что мы его увидим на поле как можно скорее. Мудрик для меня близкий друг, очень нелегкая ситуация для всех».

В марте сборная Украины сыграет 2 поединка. Проведение игры Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.