Защитник Зари: «У нас была возможность обыграть Динамо»

Один из лидеров «Зари» Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 21-го тура УПЛ с «Динамо», в котором была зафиксирована результативная ничья - 2:2.

«Не могу сказать, что мы делали ставку на быстрый гол. На установке рулевой Младен Бартулович просил с первых минут высоко встречать динамовцев, усложнять им контроль мяча и, главное, не бояться соперника. Считаю, что нам это удалось, придало уверенности и то, что в дебюте дважды забили.

Кстати, если бы мы до перерыва довели счет до 3:1, а возможности для этого были, то, как по мне, своего бы уже не упустили. В конце концов, и ничья для «Зари» в противостоянии с лидером чемпионата - положительный результат. Тем более, что у нас были серьезные кадровые проблемы, потому что динамовцы запретили играть своим футболистам, которые на правах аренды выступают за «Зарю».

Видимо, Бартулович вспомнил, что в свое время мне приходилось действовать на левом фланге полузащиты, и я играл на этой позиции, а не в обороне. Думаю, что не подвел.

Кто был ближе к победе? Под занавес матча были неплохие моменты для результативного завершения атак как у хозяев, так и у гостей. Поскольку с прицелом возникли проблемы, поэтому мирное соглашение следует признать справедливым».

Сейчас в активе «Зари» 29 очков, и она шестая в УПЛ.