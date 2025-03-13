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Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 20:44 |
254
1

Защитник Зари: «У нас была возможность обыграть Динамо»

Роман Вантух подытожил ничью с киевлянами в последнем туре УПЛ

13 марта 2025, 20:44 |
254
1
Защитник Зари: «У нас была возможность обыграть Динамо»
ФК Заря. Роман Вантух

Один из лидеров «Зари» Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 21-го тура УПЛ с «Динамо», в котором была зафиксирована результативная ничья - 2:2.

«Не могу сказать, что мы делали ставку на быстрый гол. На установке рулевой Младен Бартулович просил с первых минут высоко встречать динамовцев, усложнять им контроль мяча и, главное, не бояться соперника. Считаю, что нам это удалось, придало уверенности и то, что в дебюте дважды забили.

Кстати, если бы мы до перерыва довели счет до 3:1, а возможности для этого были, то, как по мне, своего бы уже не упустили. В конце концов, и ничья для «Зари» в противостоянии с лидером чемпионата - положительный результат. Тем более, что у нас были серьезные кадровые проблемы, потому что динамовцы запретили играть своим футболистам, которые на правах аренды выступают за «Зарю».

Видимо, Бартулович вспомнил, что в свое время мне приходилось действовать на левом фланге полузащиты, и я играл на этой позиции, а не в обороне. Думаю, что не подвел.

Кто был ближе к победе? Под занавес матча были неплохие моменты для результативного завершения атак как у хозяев, так и у гостей. Поскольку с прицелом возникли проблемы, поэтому мирное соглашение следует признать справедливым».

Сейчас в активе «Зари» 29 очков, и она шестая в УПЛ.

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инсайд Роман Вантух Динамо Киев Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря - Динамо
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Saar
Тебе Бартулович "вкусив" !???
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