Экс-игрок и тренер сербского Партизана совершил самоубийство
Радиша Илич прыгнул с балкона собственного дома
Бывший голкипер сербского «Партизана» Радиша Илич покончил с собой, прыгнув с балкона собственного дома.
На момент смерти ему было 47 лет.
Илич трижды за карьеру возвращался в «Партизан» и постоянно был основным голкипером. Впервые болельщики увидели вратаря в составе в 1998 году. Тогда игрок присоединился к клубу из «Слободы» Ужице.
Проведя 5 сезонов в «Партизане», Илич перешел в румынский «Насионал». Затем играл за сербские «Борац» и ОФК.
В 2010 году вернулся в «Партизан». Запомнился матчем с «Андерлехтом» в квалификации Лиги чемпионов, отбив три пенальти и не пустив бельгийцев дальше.
После завершения игровой карьеры три сезона работал в тренерском штабе «Партизана».
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