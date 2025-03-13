Экс-игрок и тренер сербского Партизана совершил самоубийство

Бывший голкипер сербского «Партизана» Радиша Илич покончил с собой, прыгнув с балкона собственного дома.

На момент смерти ему было 47 лет.

Илич трижды за карьеру возвращался в «Партизан» и постоянно был основным голкипером. Впервые болельщики увидели вратаря в составе в 1998 году. Тогда игрок присоединился к клубу из «Слободы» Ужице.

Проведя 5 сезонов в «Партизане», Илич перешел в румынский «Насионал». Затем играл за сербские «Борац» и ОФК.

В 2010 году вернулся в «Партизан». Запомнился матчем с «Андерлехтом» в квалификации Лиги чемпионов, отбив три пенальти и не пустив бельгийцев дальше.

После завершения игровой карьеры три сезона работал в тренерском штабе «Партизана».