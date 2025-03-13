Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок и тренер сербского Партизана совершил самоубийство
Другие новости
13 марта 2025, 21:20 |
934
0

Экс-игрок и тренер сербского Партизана совершил самоубийство

Радиша Илич прыгнул с балкона собственного дома

13 марта 2025, 21:20 |
934
0
Экс-игрок и тренер сербского Партизана совершил самоубийство
SerbianTimes

Бывший голкипер сербского «Партизана» Радиша Илич покончил с собой, прыгнув с балкона собственного дома.

На момент смерти ему было 47 лет.

Илич трижды за карьеру возвращался в «Партизан» и постоянно был основным голкипером. Впервые болельщики увидели вратаря в составе в 1998 году. Тогда игрок присоединился к клубу из «Слободы» Ужице.

Проведя 5 сезонов в «Партизане», Илич перешел в румынский «Насионал». Затем играл за сербские «Борац» и ОФК.

В 2010 году вернулся в «Партизан». Запомнился матчем с «Андерлехтом» в квалификации Лиги чемпионов, отбив три пенальти и не пустив бельгийцев дальше.

После завершения игровой карьеры три сезона работал в тренерском штабе «Партизана».

По теме:
Умер самый тяжелый баскетболист в истории НБА. Его вес был 180 килограммов
Ушел из жизни Джуниор Бриджмен. Звезда НБА, который стал миллиардером
ЛАПОРТА: «Хочу объявить о его смерти. Это огромная грусть»
Партизан Белград самоубийство смерть
Александр Сильченко Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Футбол | 13 марта 2025, 07:50 3
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»

Немецкий тренер высоко оценил Лионеля Месси

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Никому не нравится быть в зоне вылета Чемпионшипа»
Футбол | 13 марта 2025, 19:09 0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Никому не нравится быть в зоне вылета Чемпионшипа»
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Никому не нравится быть в зоне вылета Чемпионшипа»

Игрок рассчитывает, что команда не вылетит в Лигу 1

Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Бокс | 13.03.2025, 09:57
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Алиссон Сантана – новый талант Шахтера, за которым следили многие клубы АПЛ
Футбол | 13.03.2025, 12:44
Алиссон Сантана – новый талант Шахтера, за которым следили многие клубы АПЛ
Алиссон Сантана – новый талант Шахтера, за которым следили многие клубы АПЛ
Звезда бокса из Украины лег под нож после боя за титул чемпиона мира
Бокс | 12.03.2025, 20:12
Звезда бокса из Украины лег под нож после боя за титул чемпиона мира
Звезда бокса из Украины лег под нож после боя за титул чемпиона мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
12.03.2025, 07:50 7
Бокс
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
12.03.2025, 08:24 8
Футбол
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 3
Бокс
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 7
Футбол
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
12.03.2025, 12:04 10
Футбол
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2025, 04:35 10
Теннис
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
12.03.2025, 11:25 1
Футбол
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем