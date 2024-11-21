«Работать и выигрывать». Костюк озвучила стратегию развития себя как бренда

Украинская теннисистка Марта Костюк откровенно ответила на вопросы своего будущего. Марта заявила, что занимается развитием себя как бренда, но победы на корте – очень важные.

– Как часто к вам приходят бренды – и вы, например, отказываетесь, говорите: «Мне не нравится этот бренд, я не хочу сейчас это делать, это очень роскошно, это не мой стиль»? Как часто отказываетесь?

– Не думаю, что кто-то отказался бы по причине того, что это очень роскошно. Я скажу так: у нас есть какая-то стратегия развития моего бренда с моей менеджерской компанией IMG, поэтому бывают предложения, которые мы отклоняем.

Но у нас немного другой формат работы, можно так сказать, поэтому мы ждем, когда я выиграю Grand Slam.

– То есть есть какой-то определенный предел – что здесь мы не будем распыляться, а вот тогда уже пойдут серьезные контракты?

– Типа того.

– Вы сказали о стратегии. Можете немного раскрыть – что дальше, что вы себе прописали, какие планы?

– Планов никаких нет. Планы – это работать и выигрывать как можно больше. В принципе все, от этого все зависит. Никто не придет к тебе, когда у тебя нет результатов. Мир достаточно справедлив и жесток, можно сказать.

Просто красивое лицо не то, что уже не пройдет, а на таком уровне этого, мне кажется, недостаточно, все равно должен быть результат, – сказала Костюк.

Ранее Марта Костюк объяснила, почему до сих пор не завоевала титул Grand Slam.