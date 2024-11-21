«Работать и выигрывать». Костюк озвучила стратегию развития себя как бренда
Марта считает, что победы на корте очень важны
Украинская теннисистка Марта Костюк откровенно ответила на вопросы своего будущего. Марта заявила, что занимается развитием себя как бренда, но победы на корте – очень важные.
– Как часто к вам приходят бренды – и вы, например, отказываетесь, говорите: «Мне не нравится этот бренд, я не хочу сейчас это делать, это очень роскошно, это не мой стиль»? Как часто отказываетесь?
– Не думаю, что кто-то отказался бы по причине того, что это очень роскошно. Я скажу так: у нас есть какая-то стратегия развития моего бренда с моей менеджерской компанией IMG, поэтому бывают предложения, которые мы отклоняем.
Но у нас немного другой формат работы, можно так сказать, поэтому мы ждем, когда я выиграю Grand Slam.
– То есть есть какой-то определенный предел – что здесь мы не будем распыляться, а вот тогда уже пойдут серьезные контракты?
– Типа того.
– Вы сказали о стратегии. Можете немного раскрыть – что дальше, что вы себе прописали, какие планы?
– Планов никаких нет. Планы – это работать и выигрывать как можно больше. В принципе все, от этого все зависит. Никто не придет к тебе, когда у тебя нет результатов. Мир достаточно справедлив и жесток, можно сказать.
Просто красивое лицо не то, что уже не пройдет, а на таком уровне этого, мне кажется, недостаточно, все равно должен быть результат, – сказала Костюк.
Ранее Марта Костюк объяснила, почему до сих пор не завоевала титул Grand Slam.
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