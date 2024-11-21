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Англия
21 ноября 2024, 16:51 |
232
0

Конкурент Мудрика назвал главную причину своего успеха

Педру Нету считает, что его менталитет помогает удачно выступать на футбольном поле

21 ноября 2024, 16:51 |
232
0
Конкурент Мудрика назвал главную причину своего успеха
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

Футболист лондонского «Челси» Педру Нету назвал фактор, который помогает ему успешно выступать на футбольном поле:

«Все, чего я достиг, имеет огромную ценность для меня. Я помню, сколько всего прошел, чтобы оказаться на этом уровне. Все дело в вашем менталитете.

Родители научили меня никогда не сдаваться и бороться до конца. Я понимал, что нужно выкладываться на всех тренировках, совершенствовать свои умения и технику. Меня научили, что нельзя сложить руки и сидеть без дела. Нужно усердно работать до тех пор, пока не получиш желаемый эффект», – размышляет Нету.

В этом сезоне Педру провел 15 матчей за «Челси» во всех турнирах – забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Португальский вингер является одним из главных конкурентов для украинского футболиста Михаила Мудрика. Нету может сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Педру Нету Михаил Мудрик
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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