Конкурент Мудрика назвал главную причину своего успеха

Футболист лондонского «Челси» Педру Нету назвал фактор, который помогает ему успешно выступать на футбольном поле:

«Все, чего я достиг, имеет огромную ценность для меня. Я помню, сколько всего прошел, чтобы оказаться на этом уровне. Все дело в вашем менталитете.

Родители научили меня никогда не сдаваться и бороться до конца. Я понимал, что нужно выкладываться на всех тренировках, совершенствовать свои умения и технику. Меня научили, что нельзя сложить руки и сидеть без дела. Нужно усердно работать до тех пор, пока не получиш желаемый эффект», – размышляет Нету.

В этом сезоне Педру провел 15 матчей за «Челси» во всех турнирах – забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Португальский вингер является одним из главных конкурентов для украинского футболиста Михаила Мудрика. Нету может сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки.