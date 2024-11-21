Конкурент Мудрика назвал главную причину своего успеха
Педру Нету считает, что его менталитет помогает удачно выступать на футбольном поле
Футболист лондонского «Челси» Педру Нету назвал фактор, который помогает ему успешно выступать на футбольном поле:
«Все, чего я достиг, имеет огромную ценность для меня. Я помню, сколько всего прошел, чтобы оказаться на этом уровне. Все дело в вашем менталитете.
Родители научили меня никогда не сдаваться и бороться до конца. Я понимал, что нужно выкладываться на всех тренировках, совершенствовать свои умения и технику. Меня научили, что нельзя сложить руки и сидеть без дела. Нужно усердно работать до тех пор, пока не получиш желаемый эффект», – размышляет Нету.
В этом сезоне Педру провел 15 матчей за «Челси» во всех турнирах – забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Португальский вингер является одним из главных конкурентов для украинского футболиста Михаила Мудрика. Нету может сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки.
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