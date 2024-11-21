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  4. Скаут Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем
Лига наций
21 ноября 2024, 17:50 |
3292
8

Скаут Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем

В турецком клубе обратили внимание на Михаила Мудрика

21 ноября 2024, 17:50 |
3292
8
Скаут Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine

Технический директор турецкого Трабзонспора Шенол Гюнеш, следивший за полузащитником киевского Динамо и сборной Украины Николаем Шапаренко в матче Лиги наций с национальной командой Грузии, был удивлен игрой другого игрока сине-желтых.

Представитель клуба из Трабзона восхитился действиями вингера Михаила Мудрика. Гюнеш подчеркнул, что 23-летний игрок, выступающий за лондонский Челси, имеет большой потенциал.

В то же время отмечается, что переезд украинца с рыночной трансферной стоимостью в 30 млн евро из АПЛ в Трабзонспор сейчас маловероятен.

В текущем сезоне Мудрик сыграл всего 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отличившись ни одним результативным действием. В Лиге конференций украинец в 3 поединках забил 2 гола и сделал 3 ассиста в составе Челси.

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Шенол Гюнеш Михаил Мудрик Николай Шапаренко Челси Трабзонспор сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина Лига наций трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ скауты
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 9
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Falko
О, нарешті! )))
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+3
дыряво с пердя 🤣
Десят очка из дыр очки и в Турции не нужна
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+1
inspekcha85
У Шапоренко тоже бывают неплохие игры,но их становится всё реже. Жаль парня,явно пересидел в Киеве.
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+1
Harun Bakircioğlu
Невыдуманные истории, о которых нельзя молчать 
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+1
Дар'я Кочуг
Шапа з радістю передав естафету "кам ту трансбонспор" в інсті Мудрику. Не такої реакції на свою гру Мудрик очікував😂
Ответить
0
nick07
ну Шапаренко останнім часом взагалі ніякий, що там за ним слідкувати. 
Основна його проблема це нестабільність - деякі матчі просто шикарні, а потім ціла серія провальних та посередніх. 
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0
Gargantua81
соколиный глаз )) селекционер эстонец?
Ответить
0
nivavn
Пишуть якусь )(..ю.   Кому той Шапаренко треба? Безтолкове на полі....
Ответить
-1
Main
Тогда понятно зачем выпускали его на поле 
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-4
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