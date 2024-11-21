Скаут Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем
В турецком клубе обратили внимание на Михаила Мудрика
Технический директор турецкого Трабзонспора Шенол Гюнеш, следивший за полузащитником киевского Динамо и сборной Украины Николаем Шапаренко в матче Лиги наций с национальной командой Грузии, был удивлен игрой другого игрока сине-желтых.
Представитель клуба из Трабзона восхитился действиями вингера Михаила Мудрика. Гюнеш подчеркнул, что 23-летний игрок, выступающий за лондонский Челси, имеет большой потенциал.
В то же время отмечается, что переезд украинца с рыночной трансферной стоимостью в 30 млн евро из АПЛ в Трабзонспор сейчас маловероятен.
В текущем сезоне Мудрик сыграл всего 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отличившись ни одним результативным действием. В Лиге конференций украинец в 3 поединках забил 2 гола и сделал 3 ассиста в составе Челси.
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