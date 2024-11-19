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  4. Шапаренко не впечатлил. В Трабзонспоре определились с результатом просмотра
Украина. Премьер лига
19 ноября 2024, 18:33 |
1163
8

Шапаренко не впечатлил. В Трабзонспоре определились с результатом просмотра

Шенол Гюнеш, очевидно, акцентирует внимание на необходимости подписания другого игрока

19 ноября 2024, 18:33 |
1163
8
Шапаренко не впечатлил. В Трабзонспоре определились с результатом просмотра
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

На недавнем поединке пятого тура групповой стадии Лиги наций между Грузией и Украиной (1:1), как и сообщалось ранее, присутствовал главный тренер турецкого «Трабзонспора» Шенол Гюнеш.

Специалист просматривал воочию сразу трех футболистов – украинца Николая Шапаренко из «Динамо», а также грузин Луку Лочошвили из «Кремонезе» и Отара Китеишвили из «Штурма».

Сообщается, что в ближайшее время Гюнеш направит свой отчет по трем игрокам руководству «Трабзонспора», однако больше всего коучу понравился Китеишвили.

Ранее СМИ писали, что зимой «Динамо» может согласиться продать Шапаренко в другой клуб за 10 миллионов евро.

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Николай Шапаренко Трабзонспор Шенол Гюнеш Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Лука Лочошвили Грузия - Украина сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Отар Китеишвили Штурм Грац Кремонезе
Алексей Сливченко Источник: Milliyet
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Комментарии 8
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DaVinci
Мда... А це результат того, що наші гравці не горять бажанням грати в збірній, а в єврокубках просто не можуть показати нормальну гру.
Схоже з нашого чемпіонату не скоро буде якийсь толковий трансфер українського футболіста...
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0
Умник
Задача хреново сыграть выполнена.
Gule gule Abi Shenol)))
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0
sania
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0
дыряво с пердя 🤣
Десят очка из дыр очки  
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-1
514839
Та шо он в футболе понимает, тот Гюнеш? Шапаренко - таланливый молодой футболист, подающий очень большие надежды, и Сергей Станиславович специально постоянно вводит его в основной состав в надежде, что тот лет через восемь - десять (ну, когда сам СС передаст бразды правления новому тренеру сборной - а это, скорее всего, Шовковский) станет лидером сборной Украины!
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-1
дыряво с пердя 🤣
Саня лысый, погоняй еще лысого на шляпарен очку из дыр очки, возможно в суперлигу Сан Марино нагоняешь
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-1
Rzechpospolita
Микола Десяточка)
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-2
дыряво с пердя 🤣
Так это же сам шляпарен очко из дыр очки
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-3
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