Шапаренко не впечатлил. В Трабзонспоре определились с результатом просмотра

На недавнем поединке пятого тура групповой стадии Лиги наций между Грузией и Украиной (1:1), как и сообщалось ранее, присутствовал главный тренер турецкого «Трабзонспора» Шенол Гюнеш.

Специалист просматривал воочию сразу трех футболистов – украинца Николая Шапаренко из «Динамо», а также грузин Луку Лочошвили из «Кремонезе» и Отара Китеишвили из «Штурма».

Сообщается, что в ближайшее время Гюнеш направит свой отчет по трем игрокам руководству «Трабзонспора», однако больше всего коучу понравился Китеишвили.

Ранее СМИ писали, что зимой «Динамо» может согласиться продать Шапаренко в другой клуб за 10 миллионов евро.