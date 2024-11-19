Шапаренко не впечатлил. В Трабзонспоре определились с результатом просмотра
Шенол Гюнеш, очевидно, акцентирует внимание на необходимости подписания другого игрока
На недавнем поединке пятого тура групповой стадии Лиги наций между Грузией и Украиной (1:1), как и сообщалось ранее, присутствовал главный тренер турецкого «Трабзонспора» Шенол Гюнеш.
Специалист просматривал воочию сразу трех футболистов – украинца Николая Шапаренко из «Динамо», а также грузин Луку Лочошвили из «Кремонезе» и Отара Китеишвили из «Штурма».
Сообщается, что в ближайшее время Гюнеш направит свой отчет по трем игрокам руководству «Трабзонспора», однако больше всего коучу понравился Китеишвили.
Ранее СМИ писали, что зимой «Динамо» может согласиться продать Шапаренко в другой клуб за 10 миллионов евро.
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