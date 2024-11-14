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Лига наций
14 ноября 2024, 12:24 |
783
3

Шанс переехать в Европу. Коуч европейского клуба посмотрит на Шапаренко

Николай Шапаренко заинтересовал коуча Трабзонспора

14 ноября 2024, 12:24 |
783
3
Шанс переехать в Европу. Коуч европейского клуба посмотрит на Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Киев Николай Шапаренко попал в сферу интересов «Трабзонспора», сообщает Sonnokta Gazetesi.

Коуч «Трабзонспора» Шенол Гюнеш приедет на матч сборной Украины против сборной Грузии, который состоится 16 ноября, для того, что бы посмотреть на Шапаренко.

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 19 матчей на клубном кровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.

Полузащитник «Динамо» Киев прокомментировал тяжелый график.

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Николай Шапаренко Динамо Киев Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы Лига наций сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник
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Yass
Трабзон - це Азія
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+1
zelc006
Любять турки нащіх дефочек!
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-3
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