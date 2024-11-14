Шанс переехать в Европу. Коуч европейского клуба посмотрит на Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Киев Николай Шапаренко попал в сферу интересов «Трабзонспора», сообщает Sonnokta Gazetesi.

Коуч «Трабзонспора» Шенол Гюнеш приедет на матч сборной Украины против сборной Грузии, который состоится 16 ноября, для того, что бы посмотреть на Шапаренко.

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 19 матчей на клубном кровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.

Полузащитник «Динамо» Киев прокомментировал тяжелый график.