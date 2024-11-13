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  4. «Уже как дальнобойщики». Хавбек Динамо и сборной Украины – о текущем сезоне
Сборная УКРАИНЫ
13 ноября 2024, 17:11 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:56
872
3

«Уже как дальнобойщики». Хавбек Динамо и сборной Украины – о текущем сезоне

Бражко оценил напряженный график

13 ноября 2024, 17:11 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:56
872
3
«Уже как дальнобойщики». Хавбек Динамо и сборной Украины – о текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Хавбек «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко отметил, что уже потерял счет количеству тысяч километров, которые преодолел в нынешнем сезоне на разных видах транспорта в составе команд.

«С поезда на поезд, игра – поезд – дорога. Довольно сложно. Дистанция? Мне уже все равно, привык. С «Динамо» постоянно в переездах. В Дії кому-то подтянулась справка, что уже дальнобойщик? Да, есть такое. Буду лет через 15 сыну рассказывать, что делал в молодости. Что был как дальнобойщик, по разным городам и странам ездил».

«Километраж даже не считаю: поезд, самолет, автобус. За неделю четыре раза были в поезде».

«Но нам все равно нужны две победы в Лиге наций, чтобы выиграть группу. Это ответственные матчи, и все уже видели, как сложно даются эти соперники», – сказал Бражко.

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Владимир Бражко Динамо Киев Лига наций сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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serhiy
Мені інтересно,хто вибирав стадіон і країну на єврокубки ?!!
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дыряво с пердя 🤣
Дальнабойные дыр очки
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-2
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