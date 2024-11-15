Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?

26-летний хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко зимой может покинуть украинский клуб.

Турецкие СМИ отмечают, что футболиста ждут в турецком «Трабзонспоре». Отмечается, что «Динамо» открыто к трансферу Шапаренко за 10 миллионов евро. Причина – у Николая заканчивается контракт летом 2025 года и киевляне хотят выручить хотя бы какие-то деньги.

Сообщается, что самого Шапаренко заинтересовал вариант с турецким клубом.

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 19 матчей на клубном кровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.

Полузащитник «Динамо» Киев прокомментировал тяжелый график.