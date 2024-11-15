Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Николай Шапаренко вероятно перейдет в «Трабзонспор»
26-летний хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко зимой может покинуть украинский клуб.
Турецкие СМИ отмечают, что футболиста ждут в турецком «Трабзонспоре». Отмечается, что «Динамо» открыто к трансферу Шапаренко за 10 миллионов евро. Причина – у Николая заканчивается контракт летом 2025 года и киевляне хотят выручить хотя бы какие-то деньги.
Сообщается, что самого Шапаренко заинтересовал вариант с турецким клубом.
В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 19 матчей на клубном кровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.
Полузащитник «Динамо» Киев прокомментировал тяжелый график.
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Поединок состоится 15 ноября в 21:45 по Киеву
Фабио Каннаваро, похоже, забыл о Game4Ukraine
Хотя
26 лет
Можно и туда)
Але 10к багато для такого гравця.
6-7 - норм + бонуси.
Він постійно чимось незадоволений, не хай спробує як дістається чужий хліб з конкуренцією, може відношення змінить.
Після турції переходити нижче не має куди, тому або повернення, або завершення.
В арабські емірати не потягне.
Шапаренко гідний чемпіонатів ТОП-5, Туреччина не його рівень, чекаю пропозицій ТОП5,6,7,8,9...