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  4. Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 20:17 |
5988
30

Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?

Николай Шапаренко вероятно перейдет в «Трабзонспор»

15 ноября 2024, 20:17 |
5988
30
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

26-летний хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко зимой может покинуть украинский клуб.

Турецкие СМИ отмечают, что футболиста ждут в турецком «Трабзонспоре». Отмечается, что «Динамо» открыто к трансферу Шапаренко за 10 миллионов евро. Причина – у Николая заканчивается контракт летом 2025 года и киевляне хотят выручить хотя бы какие-то деньги.

Сообщается, что самого Шапаренко заинтересовал вариант с турецким клубом.

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 19 матчей на клубном кровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.

Полузащитник «Динамо» Киев прокомментировал тяжелый график.

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Трабзонспор Динамо Киев трансферы сборная Украины по футболу Лига наций Николай Шапаренко трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 33
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Pavel_i_CO
Якщо не продовжить контракт,то перейде по схемі Забарного, Миколенко, Циганкова з відсотком від перепродажу. Як би це дивно не звучало, але Сурок думає наперед)
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+2
Main
Лучше бы новость об интересе Атлетико оказалась правдой , чем турки
Хотя
26 лет
Можно и туда)
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-1
Ddd196
Все що візтмуть хоть за щось сурки скинуть 
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-1
Dmitry Shevchenko
Ну и хорошо.. Нечего ему делать в Динамо уже.. От него одни крики на поле и размах рук.. Да неплох в Упл, но не более
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-1
OKs100
Слишком дешево, никто за такую маленькую сумму его не продаст. Уйдет летом бесплатно.
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-1
8number
Нова повістка від Динамо-фанів: турецький чемпіонат «намбер ван оф набер ван», «УПЛ і рядом не стояло». Що далі? «Динамо смокче у Трабзонспору»???😀
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-2
Показать Скрыть 6 ответов
Сергей Марценюк
Питання. Як він може покинути Україну та перейти в Транзонспор?? Він не представлятиме там Україну. Він не виїзний. Чи тільки ми розхідне м'ясо?? Що за подвійні стандарти???
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-2
Показать Скрыть 5 ответов
Игорь
Зорепад сьогодні прям якийсь 😂
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-3
Gargantua81
турки 10 млн не дадут
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-3
Main
Там теплее, все правильно 
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-4
Ukraine
Нарешті…
Але 10к багато для такого гравця.
6-7 - норм + бонуси.
 Він постійно чимось незадоволений, не хай спробує як дістається чужий хліб з конкуренцією, може відношення змінить.
Після турції переходити нижче не має куди, тому або повернення, або завершення.
В арабські емірати не потягне.
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-6
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8number
Норм. Суперечки в сбірній за 10-й номер закінчаться 😀
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-7
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movkli
Суркіс:
 Шапаренко гідний чемпіонатів ТОП-5, Туреччина не його рівень, чекаю пропозицій ТОП5,6,7,8,9...
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-10
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