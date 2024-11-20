Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации Fichajes, украинца хочет подписать один из сильнейших клубов последних лет – миланский «Интер». Итальянцам нравится то, что Зинченко универсальный футболист, который может сыграть фулбека и полузащитника. «Интер» будет пытаться подписать Александра уже следующим летом. «Арсенал» готов вести переговоры о продаже украинца.

В этом сезоне Зинченко преследуют травмы. Он сыграл лишь в пяти матчах за «Арсенал».

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.