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  4. Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Англия
20 ноября 2024, 23:33 |
1766
0

Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира

Александром заинтересовался миланский «Интер»

20 ноября 2024, 23:33 |
1766
0
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации Fichajes, украинца хочет подписать один из сильнейших клубов последних лет – миланский «Интер». Итальянцам нравится то, что Зинченко универсальный футболист, который может сыграть фулбека и полузащитника. «Интер» будет пытаться подписать Александра уже следующим летом. «Арсенал» готов вести переговоры о продаже украинца.

В этом сезоне Зинченко преследуют травмы. Он сыграл лишь в пяти матчах за «Арсенал».

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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