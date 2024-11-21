Известны детали разговора. Моуриньо звонил Роналду по поводу его трансфера

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо заинтересован в подписании звездного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Как сообщает Fotomaç, 61-летний португалец лично позвонил по телефону своему соотечественнику, чтобы спросить его о возможном переходе.

«Ты там счастлив? Ходят слухи, что ты хочешь уйти. Если это правда, хотел бы ты перейти в Фенербахче?» – спросил Жозе у Криштианe. Однако ответ форварда остался неизвестным прессе.

Моуриньо и Роналду работали вместе в мадридском Реале в период с 2010 по 2013 год. Итого они выиграли 3 трофея.