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  4. Известны детали разговора. Моуриньо звонил Роналду по поводу его трансфера
Турция
21 ноября 2024, 16:57 |
563
0

Известны детали разговора. Моуриньо звонил Роналду по поводу его трансфера

Криштиану может стать игроком Фенербахче

21 ноября 2024, 16:57 |
563
0
Известны детали разговора. Моуриньо звонил Роналду по поводу его трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо заинтересован в подписании звездного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Как сообщает Fotomaç, 61-летний португалец лично позвонил по телефону своему соотечественнику, чтобы спросить его о возможном переходе.

«Ты там счастлив? Ходят слухи, что ты хочешь уйти. Если это правда, хотел бы ты перейти в Фенербахче?» – спросил Жозе у Криштианe. Однако ответ форварда остался неизвестным прессе.

Моуриньо и Роналду работали вместе в мадридском Реале в период с 2010 по 2013 год. Итого они выиграли 3 трофея.

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чемпионат Турции по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Фенербахче Жозе Моуриньо Криштиану Роналду трансферы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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