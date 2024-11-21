Известны детали разговора. Моуриньо звонил Роналду по поводу его трансфера
Криштиану может стать игроком Фенербахче
Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо заинтересован в подписании звездного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Как сообщает Fotomaç, 61-летний португалец лично позвонил по телефону своему соотечественнику, чтобы спросить его о возможном переходе.
«Ты там счастлив? Ходят слухи, что ты хочешь уйти. Если это правда, хотел бы ты перейти в Фенербахче?» – спросил Жозе у Криштианe. Однако ответ форварда остался неизвестным прессе.
Моуриньо и Роналду работали вместе в мадридском Реале в период с 2010 по 2013 год. Итого они выиграли 3 трофея.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»
Рустам Худжамов рассказал о насмешках и неприличных жестах