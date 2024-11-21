21 ноября проходит матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными США и Австралии.

Первым на корт вышли Бен Шелтон (США, ATP 21) и Танаси Коккинакис (Австралия, ATP 77). Победу в трех сетах одержал австралиец.

Танаси вырвал викторию на супертай-брейке третьей партии. Теннисисты играли тай на протяжении 20 минут и для определения победителя понадобилось 30 поинтов. Коккинакис выиграл у Шелтона с общим счетом 6:4, 1:6, 7:6 (16:14).

Во второй игре противостояния Тейлор Фритц переиграл Алекса де Минаура и сравнял счет. Все решится в парном поединке.

ВИДЕО. 20-минутный тай-брейк на Кубке Дэвиса. Понадобилось 30 поинтов