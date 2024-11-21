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Кубок Дэвиса
21 ноября 2024, 15:55 |
162
0

ВИДЕО. 20-минутный тай-брейк на Кубке Дэвиса. Понадобилось 30 поинтов

Как Танаси Коккинакис переиграл Бена Шелтона в матчевом противостоянии США и Австралии

21 ноября 2024, 15:55 |
162
0
ВИДЕО. 20-минутный тай-брейк на Кубке Дэвиса. Понадобилось 30 поинтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Танаси Коккинакис

21 ноября проходит матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными США и Австралии.

Первым на корт вышли Бен Шелтон (США, ATP 21) и Танаси Коккинакис (Австралия, ATP 77). Победу в трех сетах одержал австралиец.

Танаси вырвал викторию на супертай-брейке третьей партии. Теннисисты играли тай на протяжении 20 минут и для определения победителя понадобилось 30 поинтов. Коккинакис выиграл у Шелтона с общим счетом 6:4, 1:6, 7:6 (16:14).

Во второй игре противостояния Тейлор Фритц переиграл Алекса де Минаура и сравнял счет. Все решится в парном поединке.

ВИДЕО. 20-минутный тай-брейк на Кубке Дэвиса. Понадобилось 30 поинтов

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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