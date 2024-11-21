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Кубок Дэвиса
21 ноября 2024, 15:45 |
856
0

США – Австралия. Решающий матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

21 ноября 2024, 15:45 |
856
0
США – Австралия. Решающий матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США по теннису

21 ноября продолжатся матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.

В четверг путевку в следующую стадию между собой разыграют сборные США и Австралии. Ориентировочное время начала игры – 11:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победители поединка США – Австралия выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют либо против Италии, либо против Аргентины.

США – Австралия. 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

  • Бен Шелтон – Танаси Коккинакис – 1:6, 6:4, 6:7 (14:16)
  • Тейлор Фритц – Алекс де Минаур – 6:3, 6:4
  • Томми Пол / Бен Шелтон – Мэттью Эбден / Джордан Томпсон

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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