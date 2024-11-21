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Кубок Дэвиса
21 ноября 2024, 18:04 | Обновлено 21 ноября 2024, 18:07
187
0

Легендарный Боб Брайан пояснил свое дивное решение в матче США – Австралия

Американцы вылетели из Кубка Дэвиса 2024, уступив соперникам со счетом 1:2

21 ноября 2024, 18:04 | Обновлено 21 ноября 2024, 18:07
187
0
Легендарный Боб Брайан пояснил свое дивное решение в матче США – Австралия
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-теннисист Боб Брайан, известный выступлениями в парном разряде и который сейчас является тренером сборной США по теннису, прокомментировал свое решение выпустить Бена Шелтона и Томми Пола на решающий парный поединок против Австралии вместо Остина Крайчека и Раджива Рама:

«У нас были отличные варианты для пар, но я выбрал огневую мощь игроков одиночного разряда, чтобы удивить их [соперников]. Но это оказалось решением на руку сопернику.

Я принял решение за 15 минут между одиночным и парным матчем. Идея была в том, чтобы удивить их.

Я не жалею, что сделал так. Матч Коккинакиса и Шелтона является одним из трех лучших в истории Кубка Дэвиса. Исход противостояния решил именно тот поединок».

Сборная США уступила Австралии со счетом 1:2 в четвертьфинале Кубка Дэвиса и завершила выступления на турнире. Австралийцы далее сыграют либо против итальянцев, либо против аргентинцев.

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Боб Брайан сборная США по теннису сборная Австралии по теннису Кубок Дэвиса Томми Пол Бен Шелтон Танаси Коккинакис Раджив Рам Остин Крайчек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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