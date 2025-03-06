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Лига чемпионов
06 марта 2025, 01:55 |
147
0

«Это понятно всем». Пресс-конференция Слота после матча с ПСЖ

Нидерландский коуч дал несколько комментариев после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

06 марта 2025, 01:55 |
147
0
«Это понятно всем». Пресс-конференция Слота после матча с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал пресс-конференцию после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда победила «ПСЖ» со счетом 1:0.

«Думаю, если бы матч закончился вничью, нам бы уже повезло, это понятно всем. Я думаю, что сегодня они были гораздо лучшей командой, особенно в первом тайме, у них было много открытых моментов – три или четыре хороших, хороших, хороших шанса. Во втором тайме они по-прежнему были лучшей командой, у них по-прежнему было много ударов по воротам, но в основном они били из-за пределов штрафной. Но я знал до игры, и сегодня я снова убедился в том, насколько качественна эта команда и игроки.

«Так что все эти удары из-за пределов штрафной были нанесены с определенной скоростью, которую можно увидеть только у топ-игроков. У нас они тоже есть, но вы могли видеть это и у них, поэтому Алиссону пришлось сделать много важных сэйвов. В первом тайме нам повезло, что гол (прим. – забитый Хвичей) был из офсайда... и в конце концов мы уже были в игре три, четыре или пять раз. Я чувствовал: «Мы можем забить им в переходе», но мы этого не сделали. Но мы ждали до последнего момента, и тогда мы забили им».

«Это важный момент для Эллиота. Я понимаю, что его иногда расстраивает игровое время, которое он получает, потому что он хороший игрок, он уже показал в «Ливерпуле», что он хороший игрок, но он конкурирует с игроками, которых я почти не снимаю. Так что Доминик Собослаи всегда тот, кто просто продолжает идти вперед, он также забивает голы, но он так важен для нас, так как много бегает. И да, Мо Салах, я думаю, тоже очень важен для всех. Ему приходится делать это в условиях ограниченного игрового времени, но он просто не останавливается на достигнутом.

«Я должен сделать ему большой комплимент за это, а также моему персоналу, потому что они продолжают работать с ним и каждый раз придумывают отличные упражнения, чтобы он оставался в форме. Но дело не только в Харви, но и в том, кто ему ассистировал, Дарвине Нуньесе, который пришел после трудных двух игр, но сегодня снова был на высоте, потому что с того момента, как он вошел в игру, мы стали более опасными, чем раньше».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» в концовке матча сумел переиграть «ПСЖ».

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Даниил Кирияка Источник: Liverpool.com
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