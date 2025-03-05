Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Одна из самых сексуальных теннисисток порадовала контентом
Другие новости
05 марта 2025, 01:45 |
448
0

ФОТО. Одна из самых сексуальных теннисисток порадовала контентом

Невозможно не влюбиться

05 марта 2025, 01:45 |
448
0
ФОТО. Одна из самых сексуальных теннисисток порадовала контентом
Instagram. Эжени Бушар

Эжени Бушар, канадская теннисистка, привлекла внимание поклонников новым образом на светском мероприятии.

Она опубликовала фото, на которых она в коротком красном платье и элегантных туфлях на высоких каблуках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бушар собрала более 2 миллионов подписчиков благодаря яркому стилю и привлекательной внешности.

Она стала первой канадской теннисисткой, которая вышла в финал Уимблдона, и её часто называют одной из самых красивых теннисисток мира.

По теме:
ФОТО. Жена Судакова раскалила Instagram горячими снимками в купальнике
ФОТО. Как Дэвид Бекхэм поддержал сына. Топ-отец
ВИДЕО. Ведущая Реал Мадрид-TV шокировала всех большой грудью
фото lifestyle Эжени Бушар девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины
Футбол | 04 марта 2025, 20:05 12
ФОТО. Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины
ФОТО. Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины

Матч за трофей пройдет в Житомире

Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 04 марта 2025, 08:00 0
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!

Призовой фонд – 15 тысяч гривен!

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
Бокс | 04.03.2025, 09:25
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АТР Индиан-Уэллс: когда могут сыграть Джокович и Алькарас, кто для Монфиса?
Теннис | 04.03.2025, 07:10
АТР Индиан-Уэллс: когда могут сыграть Джокович и Алькарас, кто для Монфиса?
АТР Индиан-Уэллс: когда могут сыграть Джокович и Алькарас, кто для Монфиса?
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Бокс | 04.03.2025, 12:17
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
04.03.2025, 07:52 10
Футбол
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
03.03.2025, 05:02 7
Бокс
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41
Бокс
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
03.03.2025, 13:53
Бокс
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
03.03.2025, 12:03 11
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
03.03.2025, 20:14 12
Футбол
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем