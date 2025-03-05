Другие новости05 марта 2025, 01:45 |
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ФОТО. Одна из самых сексуальных теннисисток порадовала контентом
Невозможно не влюбиться
05 марта 2025, 01:45 |
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Эжени Бушар, канадская теннисистка, привлекла внимание поклонников новым образом на светском мероприятии.
Она опубликовала фото, на которых она в коротком красном платье и элегантных туфлях на высоких каблуках.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Бушар собрала более 2 миллионов подписчиков благодаря яркому стилю и привлекательной внешности.
Она стала первой канадской теннисисткой, которая вышла в финал Уимблдона, и её часто называют одной из самых красивых теннисисток мира.
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