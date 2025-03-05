ФОТО. Одна из самых сексуальных теннисисток порадовала контентом

Эжени Бушар, канадская теннисистка, привлекла внимание поклонников новым образом на светском мероприятии.

Она опубликовала фото, на которых она в коротком красном платье и элегантных туфлях на высоких каблуках.

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Бушар собрала более 2 миллионов подписчиков благодаря яркому стилю и привлекательной внешности.

Она стала первой канадской теннисисткой, которая вышла в финал Уимблдона, и её часто называют одной из самых красивых теннисисток мира.