Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 20-го тура УПЛ 2024/25 6 марта в 18:00 по Киеву
6 марта Шахтер Донецк в номинально домашнем матче 20-го тура УПЛ 2024/25 примет Кривбасс из Кривого Рога.
Поединок 3-й и 4-й команды текущего розыгрыша чемпионата Украины пройдет на Арене Львов. Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.
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За 18 сыгранных матчей в первенстве страны горняки набрали 39 очков. У бело-красно-черных 31 пункт.
В 1-м круге УПЛ Кривбасс и Шахтер на стадионе Гирнык провели 50 минут и игра была прервана из-за воздушной тревоги. Матч перенесли на 16 апреля, который продолжится с 50-й минуты при 1:0 в пользу донецкого коллектива.
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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