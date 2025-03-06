6 марта Шахтер Донецк в номинально домашнем матче 20-го тура УПЛ 2024/25 примет Кривбасс из Кривого Рога.

Поединок 3-й и 4-й команды текущего розыгрыша чемпионата Украины пройдет на Арене Львов. Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.

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За 18 сыгранных матчей в первенстве страны горняки набрали 39 очков. У бело-красно-черных 31 пункт.

В 1-м круге УПЛ Кривбасс и Шахтер на стадионе Гирнык провели 50 минут и игра была прервана из-за воздушной тревоги. Матч перенесли на 16 апреля, который продолжится с 50-й минуты при 1:0 в пользу донецкого коллектива.

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.