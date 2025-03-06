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Премьер-лига
Шахтер Донецк
06.03.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 01:41 |
16
0

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 20-го тура УПЛ 2024/25 6 марта в 18:00 по Киеву

06 марта 2025, 01:41 |
16
0
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

6 марта Шахтер Донецк в номинально домашнем матче 20-го тура УПЛ 2024/25 примет Кривбасс из Кривого Рога.

Поединок 3-й и 4-й команды текущего розыгрыша чемпионата Украины пройдет на Арене Львов. Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За 18 сыгранных матчей в первенстве страны горняки набрали 39 очков. У бело-красно-черных 31 пункт.

В 1-м круге УПЛ Кривбасс и Шахтер на стадионе Гирнык провели 50 минут и игра была прервана из-за воздушной тревоги. Матч перенесли на 16 апреля, который продолжится с 50-й минуты при 1:0 в пользу донецкого коллектива.

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Шахтер – Кривбасс
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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