Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Поединок 20-го тура УПЛ 2024/25 состоится 6 марта в 18:00 по Киеву
6 марта состоится матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между донецким Шахтером и криворожским Кривбассом.
Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед началом игрового дня Шахтер с 39 очками занимает 3-е место в таблице чемпионата Украины. У Кривбасса 31 пункт и 4-я позиция.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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