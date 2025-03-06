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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 01:29 | Обновлено 06 марта 2025, 01:30
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс

Поединок 20-го тура УПЛ 2024/25 состоится 6 марта в 18:00 по Киеву

06 марта 2025, 01:29 | Обновлено 06 марта 2025, 01:30
31
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
ФК Шахтер

6 марта состоится матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между донецким Шахтером и криворожским Кривбассом.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом игрового дня Шахтер с 39 очками занимает 3-е место в таблице чемпионата Украины. У Кривбасса 31 пункт и 4-я позиция.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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