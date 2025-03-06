Квитова потерпела второе поражение подряд после возвращения в теннис
Бывшая вторая ракетка мира не сумела одолеть Варвару Грачеву на Индиан-Уэллс
Бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова (Чехия, WTA 1448) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1-м раунде 34-летняя чешка проиграла Варваре Грачевой (Франция, WTA 70) в трех сетах за 2 часа и 23 минуты.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала
Петра Квитова (Чехия) – Варвара Грачева (Франция) – 6:4, 3:6, 4:6
Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году Петра выиграла у Варвары в 1/8 финала тысячника в Майами, на котором в итоге завоевала трофей.
Квитова провела второй матч за 1.5 года и потерпела второе поражение. Весь 2024 год она пропустила, а в июле у нее родился сын Петр. Перед Индиан-Уэллс чешка уступила Джоди Баррейдж на старте соревнований в Остине.
Следующей соперницей Грачевой в Майами будет девятая сеяная Мирра Андреева.
Winning vibes 😎— wta (@WTA) March 5, 2025
Varvara Gracheva grabs her first win over Kvitova after coming back from a set down, 4-6, 6-3, 6-4.#TennisParadise pic.twitter.com/kiltiqJyV4
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