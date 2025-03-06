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  4. Квитова потерпела второе поражение подряд после возвращения в теннис
WTA
06 марта 2025, 02:02 |
30
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Квитова потерпела второе поражение подряд после возвращения в теннис

Бывшая вторая ракетка мира не сумела одолеть Варвару Грачеву на Индиан-Уэллс

06 марта 2025, 02:02 |
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Квитова потерпела второе поражение подряд после возвращения в теннис
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова (Чехия, WTA 1448) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде 34-летняя чешка проиграла Варваре Грачевой (Франция, WTA 70) в трех сетах за 2 часа и 23 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Петра Квитова (Чехия) – Варвара Грачева (Франция) – 6:4, 3:6, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году Петра выиграла у Варвары в 1/8 финала тысячника в Майами, на котором в итоге завоевала трофей.

Квитова провела второй матч за 1.5 года и потерпела второе поражение. Весь 2024 год она пропустила, а в июле у нее родился сын Петр. Перед Индиан-Уэллс чешка уступила Джоди Баррейдж на старте соревнований в Остине.

Следующей соперницей Грачевой в Майами будет девятая сеяная Мирра Андреева.

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Петра Квитова Варвара Грачева WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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