Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 августа 2025, 19:06 | Обновлено 25 августа 2025, 19:14
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова (WTA 543) провела последний матч в профессиональной карьере.

В 1/64 финала 35-летняя чешка в двух сетах разгромно проиграла представительнице Франции Диан Парри (WTA 107) за 53 минуты, сумев взять только один гейм.

US Open 2025. 1/64 финала

Петра Квитова (Чехия) – Диан Парри (Франция) – 1:6, 0:6

Это было первое очное противостояние соперниц. Парри во втором круге поборется против победительницы поединка Мэдисон Киз – Рената Сарасуа.

О решении завершить карьеру после US Open Квитова сообщила еще в июне. Петра за карьеру завоевала 31 трофей на уровне Тура, в частности два титул на Уимблдоне (2011, 2014) и на Итоговом турнире WTА 2011.

В 2019 году она также добралась до финала Australian Open, где уступила Наоми Осаке. Петра является шестикратной победительницей Кубка Федераций в составе сборной Чехии.

В декабре 2016 Квитова подверглась вооруженному нападению в собственной квартире. Злоумышленник, выдававший себя за коммунального рабочего, ворвался к ней, приставил нож к горлу, а затем нанес удары по левой руке. В результате пострадали сухожилия и нервы большого, указательного и среднего пальцев, а также связки кисти. Хирургическая операция, длившаяся почти четыре часа, позволила восстановить сухожилия всех пяти пальцев и два нерва. Врачи не давали больших надежд на полноценное возвращение к теннису, однако Квитова все же снова заиграла.

Петра призналась, что чувствительность так и не вернулась к ней до конца. Летом 2024 года Петра родила сына и вернулась в Тур в феврале 2025.

По теме:
ФОТО. Красная королева. Костюк показала форму, в которой сыграет на US Open
Рейлли Опелка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фотографа, вышедшего на корт во время матча US Open, лишили аккредитации
Петра Квитова Диан Парри завершение карьеры US Open 2025
