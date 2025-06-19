Чемпионка Уимблдона назвала турнир, который станет для нее последним

Двукратная чемпионка Уимблдона (2011 и 2014), экс-вторая ракетка мира Петра Квитова объявила о завершении карьеры и назвала турнир, который станет для нее последним.

35-летняя чешская теннисистка решила вернуться в тур после рождения ребенка, однако результаты не последовали за усилиями, и это подтолкнуло ее к завершению карьеры – шагу, которого многие ожидали еще несколько лет назад, когда спортсменка подверглась нападению в собственном доме.

В 2016 году в квартиру Квитовой проник грабитель с ножом, удар нападавшего повредил связки и сухожилия ее рабочей руки. Петре проводили операцию почти четыре часа – шанс на восстановление был крайне низок. Спустя года она рассказывает, что чувствительность так и не вернулась на 100%.

Несмотря на это, Петра вновь сумела вернуться в большой теннис, подарив болельщикам множество ярких моментов своим агрессивным стилем. Ее по праву считают одной из самых грациозных чемпионок WTA-тура.

«Хотя такое решение никогда не бывает легким, для меня это счастливый момент! Я ухожу из спорта с самой широкой улыбкой на лице – той же улыбкой, которую вы видели у меня на корте и за его пределами на протяжении всей моей карьеры».

Ее последним профессиональным турниром станет US Open 2025.