Чемпионка Уимблдона назвала турнир, который станет для нее последним
Последним профессиональным турниром Петры Квитовой станет US Open 2025
Двукратная чемпионка Уимблдона (2011 и 2014), экс-вторая ракетка мира Петра Квитова объявила о завершении карьеры и назвала турнир, который станет для нее последним.
35-летняя чешская теннисистка решила вернуться в тур после рождения ребенка, однако результаты не последовали за усилиями, и это подтолкнуло ее к завершению карьеры – шагу, которого многие ожидали еще несколько лет назад, когда спортсменка подверглась нападению в собственном доме.
В 2016 году в квартиру Квитовой проник грабитель с ножом, удар нападавшего повредил связки и сухожилия ее рабочей руки. Петре проводили операцию почти четыре часа – шанс на восстановление был крайне низок. Спустя года она рассказывает, что чувствительность так и не вернулась на 100%.
Несмотря на это, Петра вновь сумела вернуться в большой теннис, подарив болельщикам множество ярких моментов своим агрессивным стилем. Ее по праву считают одной из самых грациозных чемпионок WTA-тура.
«Хотя такое решение никогда не бывает легким, для меня это счастливый момент! Я ухожу из спорта с самой широкой улыбкой на лице – той же улыбкой, которую вы видели у меня на корте и за его пределами на протяжении всей моей карьеры».
Ее последним профессиональным турниром станет US Open 2025.
Petra Kvitova announces her retirement from professional tennis.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 19, 2025
2025 will be her last season, with the U.S. Open being her final tournament.
“While no such decision is ever easy to make, for me this is a happy moment! I will leave the sport with the biggest smile on my face… pic.twitter.com/6Y53mPki1W
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