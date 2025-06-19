Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпионка Уимблдона назвала турнир, который станет для нее последним
WTA
19 июня 2025, 21:49 | Обновлено 19 июня 2025, 22:01
351
0

Чемпионка Уимблдона назвала турнир, который станет для нее последним

Последним профессиональным турниром Петры Квитовой станет US Open 2025

19 июня 2025, 21:49 | Обновлено 19 июня 2025, 22:01
351
0
Чемпионка Уимблдона назвала турнир, который станет для нее последним
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Двукратная чемпионка Уимблдона (2011 и 2014), экс-вторая ракетка мира Петра Квитова объявила о завершении карьеры и назвала турнир, который станет для нее последним.

35-летняя чешская теннисистка решила вернуться в тур после рождения ребенка, однако результаты не последовали за усилиями, и это подтолкнуло ее к завершению карьеры – шагу, которого многие ожидали еще несколько лет назад, когда спортсменка подверглась нападению в собственном доме.

В 2016 году в квартиру Квитовой проник грабитель с ножом, удар нападавшего повредил связки и сухожилия ее рабочей руки. Петре проводили операцию почти четыре часа – шанс на восстановление был крайне низок. Спустя года она рассказывает, что чувствительность так и не вернулась на 100%.

Несмотря на это, Петра вновь сумела вернуться в большой теннис, подарив болельщикам множество ярких моментов своим агрессивным стилем. Ее по праву считают одной из самых грациозных чемпионок WTA-тура.

«Хотя такое решение никогда не бывает легким, для меня это счастливый момент! Я ухожу из спорта с самой широкой улыбкой на лице – той же улыбкой, которую вы видели у меня на корте и за его пределами на протяжении всей моей карьеры».

Ее последним профессиональным турниром станет US Open 2025.

По теме:
Один из лучших в истории. Легендарный боец исключен из ростера UFC
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Карпат, Оболони, сборной Украины завершил карьеру
Стародубцева попала в основу Ноттингема и сыграет с чемпионкой Лондона
Петра Квитова завершение карьеры
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Футбол | 18 июня 2025, 22:51 1
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму

Илья станет игроком французского ПСЖ

Журналист Sky Sports: «Кое-кто в Челси ошеломлен этим поступком Мудрика»
Футбол | 19 июня 2025, 15:01 9
Журналист Sky Sports: «Кое-кто в Челси ошеломлен этим поступком Мудрика»
Журналист Sky Sports: «Кое-кто в Челси ошеломлен этим поступком Мудрика»

Каве Солхекол прокомментировал допинговую историю украинца

Двойные стандарты: Соболенко заныла после того, как ее матч прервали
Теннис | 19.06.2025, 09:26
Двойные стандарты: Соболенко заныла после того, как ее матч прервали
Двойные стандарты: Соболенко заныла после того, как ее матч прервали
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Футбол | 19.06.2025, 00:26
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Футбол | 19.06.2025, 06:23
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
18.06.2025, 00:21
Бокс
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01 3
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
18.06.2025, 06:35
Бокс
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 26
Футбол
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
18.06.2025, 06:54 2
Футбол
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
18.06.2025, 07:42 5
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем