Чемпионка Уимблдона назвала турнир, который станет для нее последним

Двукратная чемпионка Уимблдона (2011 и 2014), экс-вторая ракетка мира Петра Квитова объявила о завершении карьеры и назвала турнир, который станет для нее последним.

35-летняя чешская теннисистка решила вернуться в тур после рождения ребенка, однако результаты не последовали за усилиями, и это подтолкнуло ее к завершению карьеры – шагу, которого многие ожидали еще несколько лет назад, когда спортсменка подверглась нападению в собственном доме.

В 2016 году в квартиру Квитовой проник грабитель с ножом, удар нападавшего повредил связки и сухожилия ее рабочей руки. Петре проводили операцию почти четыре часа – шанс на восстановление был крайне низок. Спустя года она рассказывает, что чувствительность так и не вернулась на 100%.

Несмотря на это, Петра вновь сумела вернуться в большой теннис, подарив болельщикам множество ярких моментов своим агрессивным стилем. Ее по праву считают одной из самых грациозных чемпионок WTA-тура.

«Хотя такое решение никогда не бывает легким, для меня это счастливый момент! Я ухожу из спорта с самой широкой улыбкой на лице – той же улыбкой, которую вы видели у меня на корте и за его пределами на протяжении всей моей карьеры».

Ее последним профессиональным турниром станет US Open 2025.

Petra Kvitova announces her retirement from professional tennis.



2025 will be her last season, with the U.S. Open being her final tournament.



“While no such decision is ever easy to make, for me this is a happy moment! I will leave the sport with the biggest smile on my face… pic.twitter.com/6Y53mPki1W