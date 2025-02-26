ВИДЕО. Экс-вторая ракетка после декрета провела первый матч за 17 месяц

34-летняя Петра Квитова, которая в своем время занимала вторую позицию в рейтинге WTA и дважды выигрывала Уимблдон (2011, 2014), сыграла первый матч за 17 месяцев.

25 февраля чешка провела поединок против Джоди Баррейдж (Великобритания, WTA 189) в 1-м раунде хардового турнира WTA 250 в Остине (США), куда ей предоставили уайлд-кард. Петра сумела взять первый сет, но все же уступила в трех партиях за 2 часа и 29 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/16 финала

Петра Квитова (Чехия) [WC] – Джоди Баррейдж (Великобритания) – 6:3, 4:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Свой предыдущий матч Квитова провела еще в начале октября 2023 года, а в июле 2024 у нее родился сын Петр. Следующим соревнованиями Квитовой будут тысячники в Индиан-Уэллс и Майами.

Баррейдж во 2-м круге турнира в Остине встретится с Айлой Томлянович (Австралия, WTA 111).