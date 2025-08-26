Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
26 августа 2025, 02:48 |
87
0

Квитова напоследок установила национальный рекорд Чехии на Grand Slam

34-летняя Петра за карьеру провела 61 мейджор

Квитова напоследок установила национальный рекорд Чехии на Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

25 августа 34-летняя Петра Квитова проиграла матч 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025 и завершила карьеру.

В первом раунде чешка в двух сетах разгромно уступила Диан Парри. О решении попрощаться с теннисом после US Open Квитова сообщила еще в июне.

Благодаря этому поединку против Парри Квитова провела 61-й мейджор в карьере. Это наибольший показатель среди всех чешек в истории. На втором месте располагается Хелена Сукова – 60 слэмов.

Квитова является бывшей второй ракеткой мира. На ее счету два выигранных трофея на турнирах Grand Slan – Уимблдон 2011 и 2014.

По теме:
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Впервые в Открытой Эре теннисист из Гонконга выиграл матч на Grand Slam
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. US Open 2025. Видеообзор матча
Петра Квитова US Open 2025 рекорд
