Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Экс-2-я ракетка объявила о беременности и во второй раз станет мамой
ATP
24 октября 2025, 18:42 |
661
0

ФОТО. Экс-2-я ракетка объявила о беременности и во второй раз станет мамой

Петра Квитова поделилась радостной новостью

24 октября 2025, 18:42 |
661
0
ФОТО. Экс-2-я ракетка объявила о беременности и во второй раз станет мамой
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова и Иржи Ванек

Бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова из Чехии объявила, что снова станет мамой.

«Наш маленький мальчик скоро станет старшим братом», – написала Квитова в Instagam.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В 2023 году Квитова вышла замуж за Иржи Ванека и через год у них появился сын Петр.

Петра завершила карьеру в 2025 году на US Open, проиграв Диан Парри в первом же раунде.

ФОТО. Экс-2-я ракетка объявила о беременности и во второй раз станет мамой

По теме:
ВИДЕО. Игрока Реала атаковали неизвестные. Это близкий друг Лунина
ВИДЕО. Ламин Ямаль эпично наехал на Реал Мадрид перед Эль-Класико
ФОТО. Михаил Мудрик достиг наивысшего уровня в игре. Это «элита»
фото Петра Квитова беременность lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24 октября 2025, 07:02 12
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо

Тренер продолжит свою работу

ОФИЦИАЛЬНО. Конец большой саги с Ребровым. Панатинаикос назначил тренера
Футбол | 24 октября 2025, 11:33 4
ОФИЦИАЛЬНО. Конец большой саги с Ребровым. Панатинаикос назначил тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Конец большой саги с Ребровым. Панатинаикос назначил тренера

Команду возглавил Рафаэль Бенитес

Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Футбол | 24.10.2025, 10:12
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Киченок и Эала вышли в полуфинал турнира в Гуанчжоу, наказав «нейтралок»
Теннис | 24.10.2025, 09:51
Киченок и Эала вышли в полуфинал турнира в Гуанчжоу, наказав «нейтралок»
Киченок и Эала вышли в полуфинал турнира в Гуанчжоу, наказав «нейтралок»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 16
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем