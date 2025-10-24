ATP24 октября 2025, 18:42 |
ФОТО. Экс-2-я ракетка объявила о беременности и во второй раз станет мамой
Петра Квитова поделилась радостной новостью
Бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова из Чехии объявила, что снова станет мамой.
«Наш маленький мальчик скоро станет старшим братом», – написала Квитова в Instagam.
В 2023 году Квитова вышла замуж за Иржи Ванека и через год у них появился сын Петр.
Петра завершила карьеру в 2025 году на US Open, проиграв Диан Парри в первом же раунде.
