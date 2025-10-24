Бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова из Чехии объявила, что снова станет мамой.

«Наш маленький мальчик скоро станет старшим братом», – написала Квитова в Instagam.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В 2023 году Квитова вышла замуж за Иржи Ванека и через год у них появился сын Петр.

Петра завершила карьеру в 2025 году на US Open, проиграв Диан Парри в первом же раунде.

ФОТО. Экс-2-я ракетка объявила о беременности и во второй раз станет мамой