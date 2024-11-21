Странный выбор пары. Сборная США неожиданно вылетела из Кубка Дэвиса 2024
Австралия пробилась в полуфинал турнира, одолев американцев со счетом 2:1
21 ноября в испанской Малаге состоялось матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными США и Австралии.
Американцы, которые считались фаворитами поединка, уступили со счетом 1:2. Обе команды выиграли по одному одиночному матчу, поэтому все решилось в паре, где сильнее оказалася австралийский тандем.
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Вначале Танаси Коккинакис в трех сетах переиграл Бена Шелтона. Тейлору Фритцу удалось сравнять счет – он выиграл у Алекса де Минаура.
На решающую игру легендарный парник и капитан США Боб Брайан в последний момент произвел замену: вместо профильных и сильных парников Остина Крайчека и Раджива Рама выпустил Шелтона (для которого это стал второй матч за день) и Томми Пола. В итоге сыгранный австралийский дуэт Мэттью Эбден и Джордан Томпсон одержал победу в двух сетах – 6:4, 6:4.
Кубок Дэвиса 2024. Финальный этап
1/4 финала. 21 ноября, Малага
США – Австралия – 1:2
- Бен Шелтон – Танаси Коккинакис – 1:6, 6:4, 6:7 (14:16)
- Тейлор Фритц – Алекс де Минаур – 6:3, 6:4
- Томми Пол / Бен Шелтон – Мэттью Эбден / Джордан Томпсон – 4:6, 4:6
Сборная Австралии третий год подряд сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса. Соперники австралийцев определятся в матче Италия – Аргентина.
Ebden and Thompson on fire 🔥— Davis Cup (@DavisCup) November 21, 2024
Australia are into the semi-finals for the 3rd time in a row 🇦🇺💪#DavisCup | @TennisAustralia pic.twitter.com/ovDfvsHVhF
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