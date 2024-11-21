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ITF
21 ноября 2024, 17:35 | Обновлено 21 ноября 2024, 17:38
326
0

Странный выбор пары. Сборная США неожиданно вылетела из Кубка Дэвиса 2024

Австралия пробилась в полуфинал турнира, одолев американцев со счетом 2:1

21 ноября 2024, 17:35 | Обновлено 21 ноября 2024, 17:38
326
0
Странный выбор пары. Сборная США неожиданно вылетела из Кубка Дэвиса 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Томпсон и Мэттью Эбден

21 ноября в испанской Малаге состоялось матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными США и Австралии.

Американцы, которые считались фаворитами поединка, уступили со счетом 1:2. Обе команды выиграли по одному одиночному матчу, поэтому все решилось в паре, где сильнее оказалася австралийский тандем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вначале Танаси Коккинакис в трех сетах переиграл Бена Шелтона. Тейлору Фритцу удалось сравнять счет – он выиграл у Алекса де Минаура.

На решающую игру легендарный парник и капитан США Боб Брайан в последний момент произвел замену: вместо профильных и сильных парников Остина Крайчека и Раджива Рама выпустил Шелтона (для которого это стал второй матч за день) и Томми Пола. В итоге сыгранный австралийский дуэт Мэттью Эбден и Джордан Томпсон одержал победу в двух сетах – 6:4, 6:4.

Кубок Дэвиса 2024. Финальный этап

1/4 финала. 21 ноября, Малага

США – Австралия – 1:2

  • Бен Шелтон – Танаси Коккинакис – 1:6, 6:4, 6:7 (14:16)
  • Тейлор Фритц – Алекс де Минаур – 6:3, 6:4
  • Томми Пол / Бен Шелтон – Мэттью Эбден / Джордан Томпсон – 4:6, 4:6

Сборная Австралии третий год подряд сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса. Соперники австралийцев определятся в матче Италия – Аргентина.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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