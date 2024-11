Странный выбор пары. Сборная США неожиданно вылетела из Кубка Дэвиса 2024

21 ноября в испанской Малаге состоялось матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными США и Австралии.

Американцы, которые считались фаворитами поединка, уступили со счетом 1:2. Обе команды выиграли по одному одиночному матчу, поэтому все решилось в паре, где сильнее оказалася австралийский тандем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вначале Танаси Коккинакис в трех сетах переиграл Бена Шелтона. Тейлору Фритцу удалось сравнять счет – он выиграл у Алекса де Минаура.

На решающую игру легендарный парник и капитан США Боб Брайан в последний момент произвел замену: вместо профильных и сильных парников Остина Крайчека и Раджива Рама выпустил Шелтона (для которого это стал второй матч за день) и Томми Пола. В итоге сыгранный австралийский дуэт Мэттью Эбден и Джордан Томпсон одержал победу в двух сетах – 6:4, 6:4.

Кубок Дэвиса 2024. Финальный этап

1/4 финала. 21 ноября, Малага

США – Австралия – 1:2

Сборная Австралии третий год подряд сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса. Соперники австралийцев определятся в матче Италия – Аргентина.

Ebden and Thompson on fire 🔥



Australia are into the semi-finals for the 3rd time in a row 🇦🇺💪#DavisCup | @TennisAustralia pic.twitter.com/ovDfvsHVhF