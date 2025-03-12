Минус Циципас. Известна половина четвертьфиналистов Мастерса в Индиан-Уэллс

В ночь на 12 марта состоялись матчи 4-го раунда в верхней части сетки хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс.

По итогам поединков были определены две четвертьфинальные пары: Таллон Грикспор – Хольгер Руне, Артур Фис – Даниил Медведев.

Грикспор переиграл квалифаера Есукэ Ватануки в двух сетах. Для нидерландца это будет первый четвертьфинал на Мастерсах.

Руне в 4-м круге выиграл у Стефаноса Циципаса, прервав винстрик грека из семи матчей. Хольгер переиграл Стефа в четырех очных матчах из четырех. Датчанин проведет девятый четвертьфинал на тысячниках.

Фис оказался сильнее Маркоса Хирона. Француз впервые вышел в четвертьфинал Мастерса.

Медведев, к сожалению, прошел Томми Пола. Писать статистические данные представителя страны 404 считаем неуместным.

В ночь на 13 марта на кортах И-У пройдут матчи 4-го круга в нижней части сетки. В частности, сыграет и действующий чемпион Карлос Алькарас. Его соперник – Григор Димитров.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Есукэ Ватануки [Q] – 7:6 (7:1), 6:1

Хольгер Руне [12] – Стефанос Циципас [8] – 6:4, 6:4

Маркос Хирон – Артур Фис [20] – 2:6, 6:2, 3:6

Томми Пол [10] – Даниил Медведев [5] – 4:6, 0:6

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Хольгер Руне [12]

Артур Фис [20] – Даниил Медведев [5]