Де Минаур и Фритц вылетели. В Индиан-Уэллс определены все четвертьфиналисты
Четвертьфиналы в нижней части сетке: Шелтон – Дрейпер, Черундоло – Алькарас
В ночь на 13 марта состоялись матчи 4-го раунда в нижней части сетки хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс и были определены все четвертьфинальные пары.
Второй сеяный и чемпион двух последний розыгрышей Мастерса в пустыне Карлос Алькарас разгромил Григора Димитрова.
Далее испанец встретится с Франсиско Черундоло, который сенсационно выбил Алекса де Минаура. Аргентинский теннисист выиграл шесть из последних семи матчей против игроков топ-10 на турнирах категории АТР 1000.
Джек Дрейпер продолжает стримиться к первой десятке и на своем пути в четвертьфинал одолел четвертую ракетку мира Тейлора Фритца.
Следующий соперник британца – Бен Шелтон. Представитель США в двух сетах справился со своим соотечественником Брендоном Накашимой.
Днем ранее на кортах И-У состоялись встречи 4-го раунда в верхней части сетки.
АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Брендон Накашима – Бен Шелтон [11] – 6:7 (6:8), 1:6
Джек Дрейпер [13] – Тейлор Фритц [3] – 7:5, 6:4
Франсиско Черундоло [25] – Алекс де Минаур [9] – 7:5, 6:3
Григор Димитров [14] – Карлос Алькарас [2] – 1:6, 1:6
АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Таллон Грикспор – Хольгер Руне [12]
Артур Фис [20] – Даниил Медведев [5]
Нижняя часть сетки
Бен Шелтон [11] – Джек Дрейпер [13]
Франсиско Черундоло [25] – Карлос Алькарас [2]
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