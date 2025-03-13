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ATP
13 марта 2025, 08:28 | Обновлено 13 марта 2025, 08:33
305
0

Де Минаур и Фритц вылетели. В Индиан-Уэллс определены все четвертьфиналисты

Четвертьфиналы в нижней части сетке: Шелтон – Дрейпер, Черундоло – Алькарас

13 марта 2025, 08:28 | Обновлено 13 марта 2025, 08:33
305
0
Де Минаур и Фритц вылетели. В Индиан-Уэллс определены все четвертьфиналисты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

В ночь на 13 марта состоялись матчи 4-го раунда в нижней части сетки хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс и были определены все четвертьфинальные пары.

Второй сеяный и чемпион двух последний розыгрышей Мастерса в пустыне Карлос Алькарас разгромил Григора Димитрова.

Далее испанец встретится с Франсиско Черундоло, который сенсационно выбил Алекса де Минаура. Аргентинский теннисист выиграл шесть из последних семи матчей против игроков топ-10 на турнирах категории АТР 1000.

Джек Дрейпер продолжает стримиться к первой десятке и на своем пути в четвертьфинал одолел четвертую ракетку мира Тейлора Фритца.

Следующий соперник британца – Бен Шелтон. Представитель США в двух сетах справился со своим соотечественником Брендоном Накашимой.

Днем ранее на кортах И-У состоялись встречи 4-го раунда в верхней части сетки.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Брендон Накашима – Бен Шелтон [11] – 6:7 (6:8), 1:6
Джек Дрейпер [13] – Тейлор Фритц [3] – 7:5, 6:4

Франсиско Черундоло [25] – Алекс де Минаур [9] – 7:5, 6:3
Григор Димитров [14] – Карлос Алькарас [2] – 1:6, 1:6

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Хольгер Руне [12]
Артур Фис [20] – Даниил Медведев [5]

Нижняя часть сетки

Бен Шелтон [11] – Джек Дрейпер [13]
Франсиско Черундоло [25] – Карлос Алькарас [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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