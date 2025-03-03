Копенгаген – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Поединок состоится 6 марта в 19:45 по Киеву
В четверг, 6 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги конференций «Копенгаген» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Паркен Стэдиум» в Копенгагене.
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Копенгаген
Основной этап Лиги конференций «Копенгаген» завершил на 18 месте. В шести матчах команда набрала 8 очков (2 победы, 2 ничьи и 2 поражения). В 1/16 финала «Копенгаген» встречался с немецким «Хайденхаймом». Матч на своем поле датский клуб проиграл (1:2). В ответной встрече «Копенгаген» смог взять реванш. Основное время закончилось со счетом 2:1 в пользу «Копенгагена», а в дополнительное время Уескас принес датчанам путевку в следующий раунд. В чемпионате Дании «Копенгаген» идет на первом месте с отрывом от ближайшего конкурента в одно очко. В предыдущем туре «Копенгаген» в гостях сыграл вничью с «Ольборгом» (0:0).
Челси
«Челси» выиграл все шесть матчей в основном этапе Лиги конференций. За шесть матчей лондонский клуб забил в ворота соперников 26 мячей. В чемпионате Англии команда Энцо Марески после поражений от «Брайтона» (0:3) и «Астон Виллы» (1:2), со счетом 4:0 обыграла «Саутгемптон». В турнирной таблице АПЛ «Челси» идет на пятом месте. В отличии от «Копенгагена», который играл на выходных, «Челси» из-за вылета из Кубка Англии имел дополнительные дни на подготовку.
Личные встречи
Команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2011 году. «Челси» выиграл в гостях 2:0, а поединок в Лондоне закончился нулевой ничьей.
«Копенгаген» – «Челси»: ключевая статистика и тренды
В Лиге Европы «Копенгаген» забивает в среднем по 1,5 гола за игру. Средняя результативность «Челси» составляет 4,33 гола за матч.
Возможные составы
- «Копенгаген»: Рамай, Мелинг, Гарананга, Перейра, Дикс, Фрохольдт, Клем, Ашури, Эльюнусси, Гочолейшвили, Шьяха.
- «Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Гюсто, Колвилл, Адарабиойо, Кайседо, Фернандес, Нкунку, Палмер, Санчо, Нету.
Прогноз
Команды могут продемонстрировать результативный футбол. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,61.
19:45
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