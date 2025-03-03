В четверг, 6 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги конференций «Копенгаген» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Паркен Стэдиум» в Копенгагене.

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Копенгаген

Основной этап Лиги конференций «Копенгаген» завершил на 18 месте. В шести матчах команда набрала 8 очков (2 победы, 2 ничьи и 2 поражения). В 1/16 финала «Копенгаген» встречался с немецким «Хайденхаймом». Матч на своем поле датский клуб проиграл (1:2). В ответной встрече «Копенгаген» смог взять реванш. Основное время закончилось со счетом 2:1 в пользу «Копенгагена», а в дополнительное время Уескас принес датчанам путевку в следующий раунд. В чемпионате Дании «Копенгаген» идет на первом месте с отрывом от ближайшего конкурента в одно очко. В предыдущем туре «Копенгаген» в гостях сыграл вничью с «Ольборгом» (0:0).

Челси

«Челси» выиграл все шесть матчей в основном этапе Лиги конференций. За шесть матчей лондонский клуб забил в ворота соперников 26 мячей. В чемпионате Англии команда Энцо Марески после поражений от «Брайтона» (0:3) и «Астон Виллы» (1:2), со счетом 4:0 обыграла «Саутгемптон». В турнирной таблице АПЛ «Челси» идет на пятом месте. В отличии от «Копенгагена», который играл на выходных, «Челси» из-за вылета из Кубка Англии имел дополнительные дни на подготовку.

Личные встречи

Команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2011 году. «Челси» выиграл в гостях 2:0, а поединок в Лондоне закончился нулевой ничьей.

«Копенгаген» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Копенгаген» забивает в среднем по 1,5 гола за игру. Средняя результативность «Челси» составляет 4,33 гола за матч.

Возможные составы

«Копенгаген»: Рамай, Мелинг, Гарананга, Перейра, Дикс, Фрохольдт, Клем, Ашури, Эльюнусси, Гочолейшвили, Шьяха.

«Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Гюсто, Колвилл, Адарабиойо, Кайседо, Фернандес, Нкунку, Палмер, Санчо, Нету.

Прогноз

Команды могут продемонстрировать результативный футбол. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,61.