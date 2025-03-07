06.03.2025 19:45 – FT 1 : 2
Лига конференций07 марта 2025, 00:15 | Обновлено 07 марта 2025, 00:31
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Копенгаген – Челси – 1:2. Первый шаг в четвертьфинал. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций
07 марта 2025, 00:15 | Обновлено 07 марта 2025, 00:31
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В первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Челси» обыграл «Копенгаген» со счетом 2:1.
За лондонский клуб отличились Рис Джеймс и Энцо Фернандес.
Для «Копенгагена» гол провел Габриэл Перейра.
Ответный матч пройдет в Лондоне вечером 13 марта.
Лига конференций. 1/8 финала, 6 марта
Копенгаген (Дания) – Челси (Англия) – 1:2
Голы: Габриэл Перейра, 79 – Рис Джеймс, 46, Энцо Фернандес, 65
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Перейра (Копенгаген).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
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