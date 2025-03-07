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Лига конференций
Копенгаген
06.03.2025 19:45 – FT 1 : 2
Челси
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Лига конференций
07 марта 2025, 00:15 | Обновлено 07 марта 2025, 00:31
34
0

Копенгаген – Челси – 1:2. Первый шаг в четвертьфинал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций

07 марта 2025, 00:15 | Обновлено 07 марта 2025, 00:31
34
0
Копенгаген – Челси – 1:2. Первый шаг в четвертьфинал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Челси» обыграл «Копенгаген» со счетом 2:1.

За лондонский клуб отличились Рис Джеймс и Энцо Фернандес.

Для «Копенгагена» гол провел Габриэл Перейра.

Ответный матч пройдет в Лондоне вечером 13 марта.

Лига конференций. 1/8 финала, 6 марта

Копенгаген (Дания) – Челси (Англия) – 1:2

Голы: Габриэл Перейра, 79 – Рис Джеймс, 46, Энцо Фернандес, 65

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Перейра (Копенгаген).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
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Копенгаген Рис Джеймс Челси видео голов и обзор Лига конференций Энцо Фернандес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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