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Копенгаген
06.03.2025 19:45 - : -
Челси
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Лига конференций
05 марта 2025, 11:18 | Обновлено 05 марта 2025, 12:32
45
0

Копенгаген – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 6 марта в 19:45 по киевскому времени

05 марта 2025, 11:18 | Обновлено 05 марта 2025, 12:32
45
0
Копенгаген – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 Лиги Конференций 2024/25 между командами «Копенгаген» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Паркен», который находится в Копенгагене.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 13 марта.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Копенгаген – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Копенгаген – Челси
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Трансляция матча В эфире

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Копенгаген Челси Лига конференций смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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