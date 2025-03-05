06.03.2025 19:45 - : -
Лига конференций05 марта 2025, 11:18 | Обновлено 05 марта 2025, 12:32
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Копенгаген – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 6 марта в 19:45 по киевскому времени
05 марта 2025, 11:18 | Обновлено 05 марта 2025, 12:32
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В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 Лиги Конференций 2024/25 между командами «Копенгаген» и «Челси».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Паркен», который находится в Копенгагене.
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 13 марта.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Копенгаген – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Копенгаген – ЧелсиСмотреть трансляцию
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