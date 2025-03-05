В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 Лиги Конференций 2024/25 между командами «Копенгаген» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Паркен», который находится в Копенгагене.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 13 марта.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Копенгаген – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция