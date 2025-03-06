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Лига чемпионов
06 марта 2025, 01:46 | Обновлено 06 марта 2025, 02:11
117
0

Удары 28:2, счет 0:1. ПСЖ проиграл Ливерпулю матч, в котором доминировал

Эллиотт вышел на замену и в течение минуты забил победный гол

06 марта 2025, 01:46 | Обновлено 06 марта 2025, 02:11
117
0
Удары 28:2, счет 0:1. ПСЖ проиграл Ливерпулю матч, в котором доминировал
Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСЖ», доминируя на поле и нанеся 28 ударов по воротам, не смог обыграть «Ливерпуль», который забил единственный гол в игре со второй попытки.

5 марта на «Парк де Пренс» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 87-й минуте забил Эллиотт.

Из 28 ударов парижан лишь 9 попали в створ ворот, где Алиссон в совершенстве выполнил свою работу и совершил 10 сейвов. «Мерсисайдцы» за весь поединок нанесли 2 удара по воротам, один из которых стал голевым. Итоговый xG составил 1.82/0.27 в пользу команды Луиса Энрике.

«ПСЖ» контролировал мяч большую часть игры (65% против 35%). Процент точности пасов также преобладал у французской команды (92% против 77%).

11 марта на «Энфилде» между командами состоится ответный матч.

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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов Харви Эллиотт ПСЖ - Ливерпуль статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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