Удары 28:2, счет 0:1. ПСЖ проиграл Ливерпулю матч, в котором доминировал

«ПСЖ», доминируя на поле и нанеся 28 ударов по воротам, не смог обыграть «Ливерпуль», который забил единственный гол в игре со второй попытки.

5 марта на «Парк де Пренс» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 87-й минуте забил Эллиотт.

Из 28 ударов парижан лишь 9 попали в створ ворот, где Алиссон в совершенстве выполнил свою работу и совершил 10 сейвов. «Мерсисайдцы» за весь поединок нанесли 2 удара по воротам, один из которых стал голевым. Итоговый xG составил 1.82/0.27 в пользу команды Луиса Энрике.

«ПСЖ» контролировал мяч большую часть игры (65% против 35%). Процент точности пасов также преобладал у французской команды (92% против 77%).

11 марта на «Энфилде» между командами состоится ответный матч.