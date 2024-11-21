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Англия
21 ноября 2024, 03:14 |
182
0

Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти

Федерико Вальверде вероятно покинет мадридский клуб

21 ноября 2024, 03:14 |
182
0
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

26-летний звездный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может покинуть мадридский клуб.

По информации Fichajes, на игрока претендуют два топ-клуба из английского чемпионата – это «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Оба клуба попытаются приобрести уругвайского хавбека уже следующим летом, воспользовавшись напряженными отношениями Вальверде с тренерским штабом «Реала». У Федерико контракт с «Реалом» до лета 2027 года, «сливочные» готовы вести переговоры по его трансферу.

В нынешней кампании Федерико Вальверде провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Федерико Вальверде хочет покинуть «Реал» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Карло Анчелотти.

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Федерико Вальверде Карло Анчелотти трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ливерпуль
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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