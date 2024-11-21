Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти

26-летний звездный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может покинуть мадридский клуб.

По информации Fichajes, на игрока претендуют два топ-клуба из английского чемпионата – это «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Оба клуба попытаются приобрести уругвайского хавбека уже следующим летом, воспользовавшись напряженными отношениями Вальверде с тренерским штабом «Реала». У Федерико контракт с «Реалом» до лета 2027 года, «сливочные» готовы вести переговоры по его трансферу.

В нынешней кампании Федерико Вальверде провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Федерико Вальверде хочет покинуть «Реал» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Карло Анчелотти.