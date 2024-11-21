«Стыдно». Букмекер рассчитал ставки на гол игрока, чей мяч в ЛН был отменен

19 ноября сборная Швеции одержала уверенную победу в матче Лиги наций против Азербайджана со счетом 6:0. Но, если бы не решение VAR, она могла бы добиться еще большего.

Хозяева вели 3:0 в первом тайме, когда Виктор Дьекереш отыгрался через Александра Исака, которому удалось забить гол и, казалось бы, сделать счет 4:0 до перерыва. Однако этого не случилось, поскольку VAR отменил гол из-за офсайда, несмотря на то, что Исак был явно не в положении вне игры, судя по повторам.

В связи с этим букмекерская контора Paddy Power объявила, что рассчитает ставки на гол Исака любому беттеру:

«Выплата по справедливости! После решения об офсайде, за которое было бы стыдно даже PGMOL, мы выплачиваем выигрыши по всем ставкам на гол Александера Исака в матче против Азербайджана. Это касается одиночных ставок, комбинированных и мультиставок. Без ограничений на сумму ставки, выплата наличными».

Видеообзор матча Швеция – Азербайджан (6:0)