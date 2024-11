«Стыдно». Букмекер рассчитал ставки на гол игрока, чей мяч в ЛН был отменен

19 ноября сборная Швеции одержала уверенную победу в матче Лиги наций против Азербайджана со счетом 6:0. Но, если бы не решение VAR, она могла бы добиться еще большего.

Хозяева вели 3:0 в первом тайме, когда Виктор Дьекереш отыгрался через Александра Исака, которому удалось забить гол и, казалось бы, сделать счет 4:0 до перерыва. Однако этого не случилось, поскольку VAR отменил гол из-за офсайда, несмотря на то, что Исак был явно не в положении вне игры, судя по повторам.

В связи с этим букмекерская контора Paddy Power объявила, что рассчитает ставки на гол Исака любому беттеру:

«Выплата по справедливости! После решения об офсайде, за которое было бы стыдно даже PGMOL, мы выплачиваем выигрыши по всем ставкам на гол Александера Исака в матче против Азербайджана. Это касается одиночных ставок, комбинированных и мультиставок. Без ограничений на сумму ставки, выплата наличными».

Видеообзор матча Швеция – Азербайджан (6:0)

🚨 JUSTICE PAYOUT! 🚨



After an offside decision even the PGMOL would be ashamed of, we're paying out on all anytime goalscorer bets on Alexander Isak vs Azerbaijan.



Applies to all singles, bet builders and multis. No max bet, paid as cash. T&Cs apply. pic.twitter.com/L0fSkHP2Zq