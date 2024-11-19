Покер Дьекереша. Швеция поиздевалась над Азербайджаном

Вечером 19 ноября прошел матч заключительного тура первой группы дивизиона С Лиги наций между сборными Швеции и Азербайджана.

За хозяев покером отличился Виктор Дьекереш, также дубль оформил Деян Кулушевски. Гости не смогли ответить забитым голом.

В параллельном матче сборная Словакии принимала Эстонию.

Единственным голом в игре отличился словацкий нападающий Давид Стрелец.

В группе сборная Швеции заняла первое место с 16 очками. Сборная Словакии, имея в своем активе 13 очков, заняла вторую позицию. Эстония с 4 очками финишировала третьей. Азербайджан с одним очком вылетел в дивизион D.

Лига наций. 6-й тур. 19 ноября

Дивизион С. Группа 1

Швеция – Азербайджан – 6:0

Голы: Кулушевски, 10, 57, Дьекереш, 26, 37, 58, 70

Словакия – Эстония – 1:0

Гол: Стрелец, 72