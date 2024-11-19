Покер Дьекереша. Швеция поиздевалась над Азербайджаном
Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций
Вечером 19 ноября прошел матч заключительного тура первой группы дивизиона С Лиги наций между сборными Швеции и Азербайджана.
За хозяев покером отличился Виктор Дьекереш, также дубль оформил Деян Кулушевски. Гости не смогли ответить забитым голом.
В параллельном матче сборная Словакии принимала Эстонию.
Единственным голом в игре отличился словацкий нападающий Давид Стрелец.
В группе сборная Швеции заняла первое место с 16 очками. Сборная Словакии, имея в своем активе 13 очков, заняла вторую позицию. Эстония с 4 очками финишировала третьей. Азербайджан с одним очком вылетел в дивизион D.
Лига наций. 6-й тур. 19 ноября
Дивизион С. Группа 1
Швеция – Азербайджан – 6:0
Голы: Кулушевски, 10, 57, Дьекереш, 26, 37, 58, 70
Словакия – Эстония – 1:0
Гол: Стрелец, 72
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