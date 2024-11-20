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Лига наций УЕФА. Лига C
Швеция
19.11.2024 21:45 – FT 6 : 0
Азербайджан
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Лига наций
20 ноября 2024, 05:32 |
141
0

Швеция – Азербайджан – 6:0. Безумный покер Дьекереша. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25

20 ноября 2024, 05:32 |
141
0
Швеция – Азербайджан – 6:0. Безумный покер Дьекереша. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

19 ноября состоялся матч 6-го тура группы группы 1 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Швеции и Азербайджана.

Поединок прошел на стадионе в Стокгольме. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Покер в этой встрече оформил Виктор Дьекереш. В текущей кампании он уже забил 32 гола. Дубль также на счету Деяна Кулушевски.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 1. 6-й тур, 19 ноября

Швеция – Азербайджан – 6:0

Голы: Дьекереш, 26, 37, 58, 70 – Кулушевски, 10, 57

Видеообзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Швеция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Швеция).
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Виктор Дьекереш Деян Кулушевски видео голов и обзор Лига наций сборная Швеции по футболу сборная Азербайджана по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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