Швеция – Азербайджан – 6:0. Безумный покер Дьекереша. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25
19 ноября состоялся матч 6-го тура группы группы 1 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Швеции и Азербайджана.
Поединок прошел на стадионе в Стокгольме. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.
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Покер в этой встрече оформил Виктор Дьекереш. В текущей кампании он уже забил 32 гола. Дубль также на счету Деяна Кулушевски.
Лига наций 2024/25. Дивизион С
Группа 1. 6-й тур, 19 ноября
Швеция – Азербайджан – 6:0
Голы: Дьекереш, 26, 37, 58, 70 – Кулушевски, 10, 57
Видеообзор матча:
События матча
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