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Лига наций УЕФА. Лига A
Босния и Герцеговина
19.11.2024 21:45 – 37 0 : 1
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
19 ноября 2024, 21:50 |
91
0

Венгрия – Германия, Босния – Нидерланды. Тур Лиги наций. Смотреть онлайн

Смотрите 19 ноября поединки 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 21:50 |
91
0
Венгрия – Германия, Босния – Нидерланды. Тур Лиги наций. Смотреть онлайн
УАФ

Вечером 19 ноября проходят поединки 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига наций. 6-й тур, 19 ноября

🔹 Лига A

  • 21:45. Босния и Герцеговина – Нидерланды
  • 21:45. Венгрия – Германия

🔹 Лига B

  • 21:45. Албания – Украина
  • 21:45. Уэльс – Исландия
  • 21:45. Чехия – Грузия
  • 21:45. Черногория – Турция

🔹 Лига C

  • 21:45. Словакия – Эстония
  • 21:45. Швеция – Азербайджан

🔹 Лига D

  • 21:45. Мальта – Андорра

Видеотрансляции матчей доступны в видеосервисе MEGOGO.

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Нидерланды).
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Лига наций смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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