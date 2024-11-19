19.11.2024 21:45 – 37’ 0 : 1
Лига наций19 ноября 2024, 21:50 |
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Венгрия – Германия, Босния – Нидерланды. Тур Лиги наций. Смотреть онлайн
Смотрите 19 ноября поединки 6-го тура Лиги наций
19 ноября 2024, 21:50 |
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Вечером 19 ноября проходят поединки 6-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Лига наций. 6-й тур, 19 ноября
🔹 Лига A
- 21:45. Босния и Герцеговина – Нидерланды
- 21:45. Венгрия – Германия
🔹 Лига B
- 21:45. Албания – Украина
- 21:45. Уэльс – Исландия
- 21:45. Чехия – Грузия
- 21:45. Черногория – Турция
🔹 Лига C
- 21:45. Словакия – Эстония
- 21:45. Швеция – Азербайджан
🔹 Лига D
- 21:45. Мальта – Андорра
Видеотрансляции матчей доступны в видеосервисе MEGOGO.
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Нидерланды).
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