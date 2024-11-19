19 октября на «Пушкаш Арена» пройдет матч 6-го тура Лиги Наций, в котором сборная Венгрии встретится со сборной Германии. Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.

Венгрия

Команда в последнее время здорово укрепила свою репутацию. Она стала завсегдатаем Евро, а в Лиге Наций, пробившись в элитный дивизион, чуть не выиграла там группу в прошлом цикле. Но если еще в прошлом году Собослаи и компания радовали уверенным прохождением квалификации, то 2024-й получается во многом разочаровывающим. Сборная не смогла на Евро выйти в плей-офф, более того, по делу проиграла там не только немцам, но и Швейцарии, а с Шотландией закончили победой только за счет гола в последней контратаке - этого не хватило для выхода в 1/8. Более того, Лига Наций начиналась с 0:5 от того же Бундестима. Но потом подопечные Марко Росси подправили ситуацию, взяв четыре очка с Боснией. Ключевой спор с Нидерландами начался с 1:1 в Будапеште и вылился в прошлом туре в решающую встречу в Амстердаме. Там не получилось ничего: проиграли 0:4, лишившись шансов на второе место.

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Германия

Сборная год назад представляла собой ужасное зрелище. И как раз пришедший тогда на пост главного тренера Нагельсманн начинал отнюдь не лучше коллеги. Но он как раз быстро учился и удачно экспериментировал. В итоге на домашнем Евро немцы были остановлены только в четвертьфинале, причем именно на них Испания потратила больше всего сил - Мерино оформил 2:1 в пользу фурии рохи за минуту до конца экстра-тайма. Осенью Юлиан столкнулся с новой проблемой: Кроос вообще закончил, Нойер, Гюндоган и Мюллер решили уйти, а там и Тер Штеген травмировался. И ничего, привлекая новичков, Бундестим собрал немало побед, лишь в Нидерландах ограничившись ничьей 2:2. С Боснией в субботу борьбы не получилось априори: гости ничем не ответили на семь пропущенных голов!

Статистика личных встреч

Сборные играют более века, и даже в Лиге Наций-2022 венгры были сильнее (победа и ничья). Но в этом году дважды выиграли немцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что у хозяев есть шансы даже на ничью. Но они будут стараться перед своими болельщиками, так что берем нейтральный вариант с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).