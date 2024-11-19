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Лига наций УЕФА. Лига A
Босния и Герцеговина
19.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Нидерланды
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Лига наций
19 ноября 2024, 23:48 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:20
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Кто забил на 90+9? Венгрия вырвала ничью у Германии, Нидерланды vs Босния

В 1/4 финала Лиги наций вышли немцы и нидерландцы, венгры попытаются не вылететь

19 ноября 2024, 23:48 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:20
815
0
Кто забил на 90+9? Венгрия вырвала ничью у Германии, Нидерланды vs Босния
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября состоялись матчи последнего, 6-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25.

Сборная Нидерландов в Зенице сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Игра завершилась со счетом 1:1.

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В параллельной игре Венгрия вырвала ничью у Германии – 1:1. На 90+9-й пенальти реализовал Доминик Собослаи, у немцев отличился Феликс Нмеча (76).

По итогам квартета в 1/4 финала ЛН вышли Германия (14 очков) и Нидерланды (9). Венгрия (6) заняла 3-е место и постарается не вылететь в Дивизион B, проведя поединок плей-офф против команды, которая стала второй в одной из групп Дивизиона В. Босния с двумя баллами покидает Дивизион А.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 6-й тур, 19 ноября

Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1

Голы: Демирович, 67 – Бробби, 24

Венгрия – Германия – 1:1

Голы: Собослаи, 90+9 (пен.) – Нмеча, 76

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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