Кто забил на 90+9? Венгрия вырвала ничью у Германии, Нидерланды vs Босния

19 ноября состоялись матчи последнего, 6-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25.

Сборная Нидерландов в Зенице сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В параллельной игре Венгрия вырвала ничью у Германии – 1:1. На 90+9-й пенальти реализовал Доминик Собослаи, у немцев отличился Феликс Нмеча (76).

По итогам квартета в 1/4 финала ЛН вышли Германия (14 очков) и Нидерланды (9). Венгрия (6) заняла 3-е место и постарается не вылететь в Дивизион B, проведя поединок плей-офф против команды, которая стала второй в одной из групп Дивизиона В. Босния с двумя баллами покидает Дивизион А.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 6-й тур, 19 ноября

Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1

Голы: Демирович, 67 – Бробби, 24

Венгрия – Германия – 1:1

Голы: Собослаи, 90+9 (пен.) – Нмеча, 76