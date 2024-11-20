Лига наций20 ноября 2024, 02:49 |
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Венгрия – Германия – 1:1. Пенальти на 90+9-й. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25
20 ноября 2024, 02:49 |
39
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19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Венгрии и Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе в Будапеште. Игра завершилась со счетом 1:1.
Лига наций 2024/25. Дивизион А
Группа 3. 6-й тур, 19 ноября
Венгрия – Германия – 1:1
Голы: Собослаи, 90+9 (пен.) – Нмеча, 76
Видеообзор матча:
События матча
90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Венгрия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Германия).
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