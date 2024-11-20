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Лига наций УЕФА. Лига A
Венгрия
19.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Германия
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Лига наций
20 ноября 2024, 02:49 |
39
0

Венгрия – Германия – 1:1. Пенальти на 90+9-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25

20 ноября 2024, 02:49 |
39
0
Венгрия – Германия – 1:1. Пенальти на 90+9-й. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Венгрии и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе в Будапеште. Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 6-й тур, 19 ноября

Венгрия – Германия – 1:1

Голы: Собослаи, 90+9 (пен.) – Нмеча, 76

Видеообзор матча:

События матча

90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Венгрия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Германия).
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Лига наций сборная Венгрии по футболу сборная Германии по футболу видео голов и обзор пенальти Доминик Собослаи Феликс Нмеча
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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