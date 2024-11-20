19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Венгрии и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе в Будапеште. Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 6-й тур, 19 ноября

Венгрия – Германия – 1:1

Голы: Собослаи, 90+9 (пен.) – Нмеча, 76

Видеообзор матча: