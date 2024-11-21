Костюк обратилась к фанатам, которые считают ее эмоциональной
Марта не любит, когда ее оценивают
Первая ракетка Украины Марта Костюк, занимающая 18-ю строчку в рейтинге WTA, рассказала о своих эмоциях на корте. Марта призналась, что сломала около 100 ракеток за карьеру.
– Сколько за карьеру сломали ракеток и сколько потеряли мячиков.
– Мячиков сколько потеряла – я не подозреваю. А ракеток – я думаю, что не менее 300. Думаю, где-то 200-300 (в этот момент в титрах видео дали примечание «Примерно 100 ракеток»).
– Как относитесь, когда говорят, что вы эмоциональная теннисистка?
– Когда мне другие люди говорят – меня это напрягает, потому что это, во-первых, оценка моей личности, о которой никто не спрашивал. И меня не только бесит, когда мне это говорят, а в принципе, когда говорят: «Ой, вы так талантливы» или «Ой, вы такая… » Я не очень это поддерживаю.
А сама я отношусь с пониманием, с любовью: это же я, кто меня будет любить сильнее, чем я сама себя?, – сказала Марта.
Ранее Костюк отреагировала на завершение карьеры Рафаэля Надаля.
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