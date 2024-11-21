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WTA
21 ноября 2024, 17:27 | Обновлено 21 ноября 2024, 17:29
257
0

Костюк обратилась к фанатам, которые считают ее эмоциональной

Марта не любит, когда ее оценивают

21 ноября 2024, 17:27 | Обновлено 21 ноября 2024, 17:29
257
0
Костюк обратилась к фанатам, которые считают ее эмоциональной
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк, занимающая 18-ю строчку в рейтинге WTA, рассказала о своих эмоциях на корте. Марта призналась, что сломала около 100 ракеток за карьеру.

– Сколько за карьеру сломали ракеток и сколько потеряли мячиков.

– Мячиков сколько потеряла – я не подозреваю. А ракеток – я думаю, что не менее 300. Думаю, где-то 200-300 (в этот момент в титрах видео дали примечание «Примерно 100 ракеток»).

– Как относитесь, когда говорят, что вы эмоциональная теннисистка?

– Когда мне другие люди говорят – меня это напрягает, потому что это, во-первых, оценка моей личности, о которой никто не спрашивал. И меня не только бесит, когда мне это говорят, а в принципе, когда говорят: «Ой, вы так талантливы» или «Ой, вы такая… » Я не очень это поддерживаю.

А сама я отношусь с пониманием, с любовью: это же я, кто меня будет любить сильнее, чем я сама себя?, – сказала Марта.

Ранее Костюк отреагировала на завершение карьеры Рафаэля Надаля.

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Олег Вахоцкий Источник: Бомбардир
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