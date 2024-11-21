Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, как они с Артемом Милевским ставили на последний матч «сине-желтых» в 6-м туре Лиги наций против Албании (2:1).

– Записывал перед вами интервью с Милевским, и он сказал, что вы на тотализаторе угадали все матчи. Расскажите подробнее, что за чудеса вы творили?

– Перед стримом мы поставили на сборную Украины. Я сразу сказал, что будет тотал больше 2.5 гола. Потом еще поставили на три матча, где я сказал, что будет больше 1.5. Все угадал! Как говорится: Теме все в копилку.

– Так сколько вы подняли?

– Честно, я не знаю, еще не узнавал у Тени. Могу сказать, что мы зарядили 200 долларов на матч Украины, тотал больше 2.5, и по 100 экспресс на другие матчи (тотал больше 1.5). И все зашло. Курочка по зернышку клюет. Когда я один ставлю, то ничего не идет, а с Артемом сказал, и все совпало. Бывает.