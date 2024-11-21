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  4. Проиграл конкуренцию? Футболист Челси может перебраться в Италию
Англия
21 ноября 2024, 17:54 |
481
0

Проиграл конкуренцию? Футболист Челси может перебраться в Италию

Бен Чилуэлл не входит в долгосрочные планы главного тренера Энцо Марески

21 ноября 2024, 17:54 |
481
0
Проиграл конкуренцию? Футболист Челси может перебраться в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилуэлл

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл может сменить команду в ближайшее трансферное окно. Британские СМИ сообщают, что футболист не входит в долгосрочные планы главного тренера команды Энцо Марески.

Главным претендентом на игрока является итальянский «Ювентус». Руководство туринского клуба собирается укрепить линию защиты во время зимнего трансферного окна и отдает приоритет опытному Чилуэллу.

«Челси» не собирается препятствовать трансферу игрока и готово рассмотреть любые варианты – и продажу, и аренду с правом выкупа.

Бен Чилуэлл играет в команде с 2020 года – его купили у «Лестера» за 50,2 млн евро. В этом сезоне защитник практически не играл из-за постоянных травм – провел 45 минут в Кубке лиги против «Барроу» (5:0).

Сообщалось, что трансфер Чилуэлла рассматривает клуб немецкой Бундеслиги.

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Микола Титюк Источник: London World
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