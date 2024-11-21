Проиграл конкуренцию? Футболист Челси может перебраться в Италию

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл может сменить команду в ближайшее трансферное окно. Британские СМИ сообщают, что футболист не входит в долгосрочные планы главного тренера команды Энцо Марески.

Главным претендентом на игрока является итальянский «Ювентус». Руководство туринского клуба собирается укрепить линию защиты во время зимнего трансферного окна и отдает приоритет опытному Чилуэллу.

«Челси» не собирается препятствовать трансферу игрока и готово рассмотреть любые варианты – и продажу, и аренду с правом выкупа.

Бен Чилуэлл играет в команде с 2020 года – его купили у «Лестера» за 50,2 млн евро. В этом сезоне защитник практически не играл из-за постоянных травм – провел 45 минут в Кубке лиги против «Барроу» (5:0).

Сообщалось, что трансфер Чилуэлла рассматривает клуб немецкой Бундеслиги.