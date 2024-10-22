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Германия
22 октября 2024, 19:09 | Обновлено 22 октября 2024, 19:35
261
0

Защитник Челси попал в поле зрения Боруссии Дортмунд

Немецкий клуб желает усилиться Беном Чилуэллом

22 октября 2024, 19:09 | Обновлено 22 октября 2024, 19:35
261
0
Защитник Челси попал в поле зрения Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилуэлл

Немецкий клуб «Боруссия» Дортмунд продолжает следить за левым защитником «Челси» Беном Чилуэллом. Игрок оказался в списке желаемых трансферов представителя Бундеслиги.

Как сообщает издание Team Talk, представители обеих клубов имеют хорошие взаимоотношения, следовательно, на стадии переговоров проблем быть не должно. Прошедшим летом «Боруссия» получила шанс оформить трансфер Бена, однако шмели решили не спешить с покупкой.

В нынешнем сезоне англичанин провел всего один матч за пенсионеров. Результативными действиями игрок не отличался.

Кроме Чилуэлла, в шорт-листе немцев находится защитник «Борнмута» Милош Керкез.

Ранее появилась информация, что «Челси» предложил Бена турецкому гранду.

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Боруссия Дортмунд Челси Бен Чилуэлл трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Андрій Вітренко Источник: TeamTalk
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